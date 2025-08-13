¿Se podrá retirar la AFP? Conoce cómo podrías hacerla crecer con S/ 100

Con una inversión mínima y plazos cortos, el factoring se posiciona como una alternativa accesible y rentable para quienes buscan hacer crecer su dinero.

¿Qué harías si mañana aprueban el retiro de tu AFP? Para muchos, sería la oportunidad de cubrir gastos pendientes o darse un gusto, pero también podría ser el momento perfecto para invertir y hacer que ese dinero crezca. Con opciones accesibles y rentables como la inversión en factoring, es posible multiplicar tu capital incluso comenzando con tan solo S/ 100.

En el Perú, una de las opciones de inversión que ha ganado más terreno en los últimos años es el factoring, una herramienta financiera que permite obtener rentabilidades atractivas incluso desde montos pequeños. A continuación, te contamos más sobre esta alternativa que ofrece Prestamype, la Fintech más grande del país y reconocida por Forbes entre las 100 mejores startups peruanas.

¿Qué es la inversión en factoring?

Para entender este tipo de inversión, primero hay que responder: ¿qué es el factoring? Se trata del adelanto de facturas por parte de empresas que venden a crédito. En lugar de esperar 30, 60 o 90 días a que sus clientes paguen, estas empresas reciben el dinero de inmediato gracias a inversionistas que compran esas facturas, ya sea de forma parcial o total, obteniendo a cambio un retorno por su inversión.

En este proceso, el responsable de pagar la factura más los intereses correspondientes es el cliente de la empresa que solicitó el servicio de factoring. Estos clientes suelen ser medianas y grandes compañías peruanas de sectores diversos, como Jockey Plaza, Engie, Los Portales, Cencosud y Honda, entre otros.

Beneficios de invertir en factoring

Invertir con Prestamype significa contar con el respaldo de una empresa sólida, con alianzas estratégicas con actores como Salkantay VC y BID Lab, y un historial probado en la gestión de inversiones. Además, te ofrece estos beneficios:

Poco capital de inversión: Se puede comenzar con tan solo $25 o S/ 100.

Se puede comenzar con tan solo $25 o S/ 100. Rentabilidad atractiva: La rentabilidad puede llegar hasta el 22 % anual.

La rentabilidad puede llegar hasta el 22 % anual. Plazos de pago flexibles: Los plazos van de 15 a 180 días.

Los plazos van de 15 a 180 días. Diversificación: Posibilidad de invertir en empresas reconocidas de diferentes sectores, reduciendo el riesgo.

Posibilidad de invertir en empresas reconocidas de diferentes sectores, reduciendo el riesgo. Respaldo de título valor: La inversión cuenta con un título valor registrado en CAVALI.

Regístrate en la plataforma y comienza a generar nuevos ingresos hoy mismo. Ingresa AQUÍ.

Proceso para crearse una cuenta

Empezar a invertir con Prestamype es sencillo y puedes hacerlo online. Con solo unos pasos, cualquier persona puede acceder a oportunidades para rentabilizar su dinero:

Registro: Crea tu cuenta y sube los documentos requeridos para activar tu perfil.

Crea tu cuenta y sube los documentos requeridos para activar tu perfil. Oportunidades: Explora las facturas disponibles e invierte en la que prefieras desde S/ 100 o $25.

Explora las facturas disponibles e invierte en la que prefieras desde S/ 100 o $25. Retorno: Recibe tu capital más la ganancia y decide si retirarlo o reinvertirlo.

La plataforma de Prestamype ha sido diseñada para que cualquier persona, con o sin experiencia previa en inversiones, pueda empezar a diversificar sus ingresos de forma rápida y segura.

Empieza a invertir en factoring y haz que tu dinero trabaje para ti. REGÍSTRATE AQUÍ.