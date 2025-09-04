Si tengo S/ 5 mil ahorrados, ¿en qué puedo invertirlos para ganar sí o sí?

Muchas personas se preguntan cómo darles un mejor uso a sus ahorros y no dejarlos inmóviles en el banco. Una opción que crece en el Perú es el factoring. En esta nota, te contamos de qué se trata.

Tener un ahorro siempre da tranquilidad, pero también genera dudas: ¿dejarlo en el banco o buscar una opción que realmente lo haga crecer? Muchas personas se encuentran en ese dilema cuando alcanzan una cifra como S/ 5000, suficiente para empezar a pensar en alternativas de inversión a corto plazo.

Hoy en el Perú existen opciones accesibles que permiten rentabilizar el dinero sin esperar demasiado y con retornos atractivos.

Factoring: la alternativa segura para hacer crecer tu dinero

El factoring es un mecanismo financiero que permite a las empresas obtener liquidez inmediata a través del adelanto de facturas. En lugar de esperar 30, 60 o hasta 90 días para recibir el pago de sus clientes, estas compañías acceden al dinero al instante.

Ese adelanto proviene de inversionistas que buscan rentabilizar su capital adquiriendo una parte o el total de esas facturas, a cambio de un retorno atractivo. Lo interesante es que el responsable de pagar la factura —más los intereses correspondientes— no es la empresa que solicita el servicio, sino su cliente final.

En el Perú, este modelo cuenta con el respaldo de medianas y grandes compañías de distintos sectores económicos, entre ellas Jockey Plaza, Engie, Los Portales, Cencosud y Honda.

La campaña “Deposita e Invierte” de Prestamype

Prestamype ha lanzado la campaña “Deposita e Invierte”, una oportunidad dirigida a quienes buscan dar su primer paso en el factoring con bonos directos. Para participar es indispensable cumplir con tres condiciones clave:

Registrarse en el formulario oficial de la promoción en la web de Prestamype. INGRESA AQUÍ. Hacer el primer depósito en Prestamype por un monto mínimo de S/ 5 000 durante la vigencia de la campaña (del 26 de agosto al 9 de septiembre de 2025). Invertir al menos el 50 % de ese depósito inicial en facturas de factoring que figuran en el portal de Prestamype, en la sección de oportunidades de inversión y cuentan con un escudo verde (que significa que son facturas con el pago garantizado al 100%).

Una vez cumplidos estos pasos, el inversionista debe mantener el capital durante 120 días calendario (hasta el 8 de enero de 2026). En ese plazo, la mitad debe permanecer en facturas con el ícono de escudo y la otra mitad puede destinarse a otras facturas o mantenerse como saldo disponible en la plataforma.

Como beneficio adicional, se recibe un bono directo en la cuenta bancaria, sin sorteos, de acuerdo con el monto depositado:

Desde S/ 5 000: abono de S/ 25.

Desde S/ 10 000: abono de S/ 50.

Desde S/ 50 000: abono de S/ 150.

Desde S/ 100 000: abono de S/ 200.

Esta campaña está disponible para personas naturales y jurídicas que se registren como inversionistas y cumplan con todos los requisitos dentro del periodo establecido. No olvides revisar el apartado de condiciones de la campaña.

Beneficios de invertir en la campaña “Deposita e Invierte”

Prestamype ofrece confianza y respaldo, con más de 8000 inversionistas activos que ya han colocado más de S/ 1600 millones en operaciones, generando ganancias superiores a S/ 210 millones.

Entre los principales beneficios se encuentran:

Poco capital de inversión: puedes empezar a invertir en factoring desde S/ 100 por cada factura. Sin embargo, para participar de la campaña, el monto total de tus inversiones debe alcanzar como mínimo S/2,500.

puedes empezar a desde S/ 100 por cada factura. Sin embargo, para participar de la campaña, el monto total de tus inversiones debe alcanzar como mínimo S/2,500. Rentabilidad atractiva: invirtiendo en Prestamype puedes obtener hasta 11 % anual.

invirtiendo en Prestamype puedes obtener hasta 11 % anual. Bonos extras: dependiendo del monto que deposites, recibes hasta S/ 200 de manera directa.

dependiendo del monto que deposites, recibes hasta S/ 200 de manera directa. Plazos de pago: van desde 15 hasta 180 días.

van desde 15 hasta 180 días. Diversificación: acceso a facturas de empresas reconocidas del Perú en distintos sectores económicos.

acceso a facturas de empresas reconocidas del Perú en distintos sectores económicos. Ganancia garantizada: las facturas con el ícono del escudo aseguran el pago al 100 %.

las facturas con el ícono del escudo aseguran el pago al 100 %. Experiencia y respaldo: Prestamype es parte de CAVALI y está inscrita en el “Registro de empresas de factoring no comprendidas en el ámbito de la Ley General” (Oficio SBS N°19585-2020).

¿Cómo empezar a invertir?

