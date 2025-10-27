Aprende a invertir y mejora tu futuro financiero con las conferencias exclusivas de Creditomype

La iniciativa “Crezcamos Juntos” de Creditomype llega a Arequipa y a Lima en noviembre con conferencias gratuitas sobre educación financiera. Los expertos brindarán consejos clave sobre cómo convertirse en inversionista desde cero.

¿Quieres invertir, pero no sabes por dónde empezar? Contrario a lo que muchas personas creen, invertir no tiene por qué ser complicado; se trata de una opción accesible, rentable e incluso fácil si tienes la información, el acompañamiento y el respaldo adecuados. Pensando en esto, Creditomype ha lanzado la campaña “Mi Primera Inversión”, una iniciativa de educación financiera orientada a personas jóvenes o que aún no han tenido experiencia invirtiendo con el fin de darles las herramientas para iniciar su camino.

La fintech peruana busca conectar la educación con la acción brindando información clara, accesible y confiable sobre cómo invertir de manera segura y rentable. Tal como resalta la empresa: “todo futuro financiero empieza con una decisión informada”. Para Creditomype, cuando se tiene la guía adecuada y respaldo seguro, invertir se convierte en una herramienta para cumplir metas y alcanzar independencia económica.

Conferencias presenciales y gratuitas para aprender a invertir

Como parte de la campaña se dará la iniciativa “Crezcamos Juntos”, una serie de conferencias presenciales sobre inversión para principiantes. El evento, titulado “Construyendo tu camino como inversionista: del primer paso a la experiencia”, llegará a Arequipa el sábado 15 de noviembre a las 5:00 pm en el Auditorio CCIA (Quesada 104, Yanahuara) y a Lima el jueves 20 de noviembre a las 6:00 pm.

Los expositores invitados incluyen a Pedro Castre, coach financiero y ponente principal que explicará cómo iniciarse y avanzar en el mundo de las inversiones; y a Alberto Silvestre, CEO de Creditomype, que compartirá la ponencia “Creditomype y la era fintech: construyendo el futuro del crédito empresarial.” Además, contarán con un invitado local sorpresa en cada ciudad, quien aportará una mirada regional sobre las oportunidades de inversión y el desarrollo financiero.

Las conferencias son presenciales y gratuitas. Inscríbete hoy mismo y da el primer paso para convertirte en inversor: regístrate para Arequipa AQUÍ y para Lima AQUÍ. No dejes pasar esta gran oportunidad para informarte con los mejores expertos y tomar una decisión informada.

Conoce más escribiendo directamente al WhatsApp: https://wa.link/whsh44 o enviando un mensaje al número 958 356 867. También puedes ingresar al grupo exclusivo del evento AQUÍ.

Creditomype: tu aliado para empezar a invertir

Con más de 5 años de experiencia en el mercado y más de 400 inversionistas activos, Creditomype ofrece una forma segura, accesible y respaldada de iniciar en el mundo de las inversiones. Además de tener buenas tasas de rentabilidad, bajo riesgo y seguridad, también acompaña a las personas en su primera experiencia con educación financiera real y eventos formativos.

Esta fintech busca inspirar a más peruanos a dar el primer paso como inversionistas a través de educación financiera y demostrar así que invertir no es un privilegio, sino una decisión inteligente que todos pueden tomar.

Si buscas aprender a invertir de forma segura y planificada para generar ingresos adicionales y lograr tu independencia económica, no te pierdas las conferencias gratuitas este 15 de noviembre en Arequipa y 20 de noviembre en Lima. Regístrate en Arequipa AQUÍ y en Lima AQUÍ.

Tu primera inversión puede ser segura, rentable y con respaldo. Empieza hoy tu camino como inversionista con Creditomype.