¡Apuesta Total patrocinará 6 equipos de la Liga Peruana de Voley 25-26!

La marca amplía su presencia en la Liga Peruana de Vóley, reafirmando su compromiso con el crecimiento del deporte nacional. ¿Quieres saber qué equipos son? Apuesta Total te lo cuenta en la siguiente nota.

Apuesta Total sigue apostando por el deporte peruano, y esta vez lo hace a lo grande con el vóley. De cara al inicio de la nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley 25-26, la marca anunció su patrocinio con Regatas Lima, Universidad San Martín de Porres, Circolo Sportivo Italiano, Deportivo Géminis, Universitario de Deportes y Alianza Lima. Así, Apuesta Total se consolida como la empresa con mayor presencia dentro del torneo, acompañando a seis de los doce clubes que pelearán por la gloria desde este 25 de octubre en el Coliseo Miguel Grau del Callao.

Este nuevo paso reafirma el compromiso de la marca con el desarrollo del vóley nacional y con sus verdaderos protagonistas: los clubes. “Luego de tres temporadas como patrocinadores principales de la Liga Peruana de Vóley, decidimos dar un paso más y apoyar directamente a los equipos”, explicó Gonzalo Pérez, CEO de Apuesta Total. Con esta estrategia, la compañía busca seguir impulsando el crecimiento del campeonato y fortalecer su conexión con los miles de fanáticos que vibran con cada punto.

Estos nuevos patrocinios no solo estarán presentes en las camisetas de los clubes, sino también en sus sedes de entrenamiento y plataformas digitales, reforzando la unión entre los equipos, la hinchada y la marca. Apuesta Total busca que los fanáticos vivan el vóley más de cerca, por eso prepara colaboraciones de contenido, sorteos y experiencias exclusivas de locura que conectarán a los seguidores con las principales figuras del campeonato. Una iniciativa que demuestra, una vez más, que apoyar el deporte nacional también es una forma de creer en su crecimiento.

Apuesta Total. Para ganar, hay que creer.