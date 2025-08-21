Arrancó la Premier League: favoritos, sorpresas y lo que se viene

El Liverpool intentará retener la corona sin Luis Díaz, mientras que el City busca recuperar la hegemonía. ¿Quiénes son los favoritos y cuánto pagan? Apuesta Total te pone al día, en esta nota.

El 15 de agosto comenzó la temporada número 34 de la Premier League, considerada la liga más competitiva del fútbol inglés y del mundo. El Liverpool, vigente campeón, afronta el reto de defender el título tras haber puesto fin a la hegemonía del Manchester City de Pep Guardiola, con lo que alcanzó al Manchester United en la cima histórica con 20 trofeos. Para esta campaña, el club de Jürgen Klopp no estará solo en la lucha: equipos como Arsenal, Chelsea, Newcastle y Tottenham también buscarán consolidarse en los puestos de Champions League y arrebatarle protagonismo al City y a los ‘Reds’.

La primera jornada dejó emociones fuertes y resultados que ya marcan el pulso del torneo. El Liverpool sufrió más de lo esperado, pero consiguió un 4-2 frente al Bournemouth con un tanto decisivo de Mohamed Salah, convertido además en homenaje al portugués Diogo Jota, fallecido recientemente en un trágico accidente automovilístico que enlutó a la Premier. En paralelo, el Manchester City mostró toda su contundencia con una goleada 0-4 como visitante ante los Wolves, liderada por la brillante actuación de Erling Haaland. Y en Old Trafford, el Arsenal dio el golpe de la fecha al vencer a un Manchester United en crisis, que sigue sin encontrar regularidad ni resultados.

Mercado de pases lleno de desafíos en busca del máximo galardón

El mercado de transferencias de la Premier League 2025 dejó grandes movimientos que prometen cambiar el rumbo de la temporada. El Liverpool, actual campeón, sorprendió con salidas de peso como Luis Díaz al Bayern Múnich, Darwin Núñez al fútbol árabe y Trent Alexander-Arnold al Real Madrid. Para contrarrestar esas bajas, apostó por el joven alemán Florian Wirtz, una de las joyas ofensivas del fútbol europeo. El Chelsea, por su parte, volvió a ser protagonista con más de 200 millones invertidos y las incorporaciones de las promesas brasileñas Estevão y João Pedro, mientras que el Arsenal de Mikel Arteta se reforzó con Kepa Arrizabalaga en el arco y con el goleador sueco Viktor Gyökeres, decidido a romper una sequía de 22 años sin títulos de liga de los gunners.

El Manchester City también se reestructuró tras las salidas de Kevin De Bruyne y Jack Grealish, fichando a Tijjani Reijnders del AC Milan y al arquero Marcus Bettinelli, con el objetivo de volver a dominar la Premier. En contraste, el Manchester United atraviesa un inicio turbulento tras la partida de Marcus Rashford al Barcelona, aunque la ilusión se mantiene con la llegada del esloveno Benjamin Šeško, el extremo Bryan Mbeumo y el brasileño Matheus Cunha. Con estos refuerzos, Liverpool, City, Arsenal y Chelsea se perfilan como los grandes candidatos al título, mientras que la afición espera que los ‘Red Devils’ encuentren regularidad. Y para quienes quieran vivir cada jornada con más intensidad, Apuesta Total ofrece las mejores cuotas para jugar por tu equipo favorito.

