Así cambió sus vidas: conoce las historias de desarrollo impulsadas por Concesiones Olmos

Concesiones Olmos ha transformado la economía de Lambayeque y generado miles de empleos enel país. En esta nota, conoce su impacto a través de testimonios reales.

Concesiones Trasvase e Irrigación Olmos se ha consolidado como una de las iniciativas de infraestructura más relevantes en el Perú por su impacto directo en el empleo, la inversión y el crecimiento económico. Esta obra hidráulica ha permitido llevar agua desde la vertiente oriental de los Andes hacia zonas áridas del departamento de Lambayeque, habilitando más de 40 000 hectáreas para el desarrollo agrícola y agroindustrial.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el estudio de la consultora Maximixe, en 2023 el proyecto generó 67 000 empleos directos en Lambayeque. A nivel nacional, durante la última década, ha mantenido un promedio anual de 268 000 empleos indirectos e inducidos. De acuerdo con el informe de la consultora Maximixe, esta megaobra ha contribuido a mejorar indicadores sociales en la región, como el acceso a servicios básicos, educación y salud, y ha dinamizado sectores como el comercio, el transporte y los servicios. Concesiones Olmos representa, así, una de las principales palancas de desarrollo para Lambayeque y una fuente significativa de

impacto económico para el país.

Más que agua: una herramienta de desarrollo integral

El impacto de Concesiones Olmos no se limita al agro. Según la consultora Maximixe, su influencia positiva se extiende a la educación, la salud, el acceso a servicios básicos y la reducción de la pobreza. En Lambayeque, también ha dinamizado sectores como transporte, comercio y servicios, elevando la calidad de vida de miles de familias.

En palabras simples, esta iniciativa ha encendido el motor económico de la región. Las inversiones han traído consigo mayor formalización, oportunidades para jóvenes y mujeres, y una renovada confianza en el potencial productivo del campo.

El proyecto también ha dejado huella en aspectos sociales clave. Gracias a sus programas e intervenciones, se ha facilitado el acceso a servicios como la electrificación rural y el abastecimiento de agua en situaciones de emergencia, fortaleciendo la resiliencia de las comunidades locales.

Voces que dan testimonio del cambio

Los protagonistas de esta transformación no están en las cifras, sino en las historias reales de quienes han vivido el cambio. Personas como Emiliano Paz, morador del caserío Campamento Limón, han visto cómo Concesiones Olmos cambió el destino de sus familias:

“Antiguamente estaba muy preocupado porque la agricultura no me alcanzaba para mantener a mi familia. Gracias a la empresa me dieron la oportunidad de trabajar. Con ese ingreso, eduqué a mis hijos, construí mi casa y sembré arroz, yuca y maíz. Hoy tengo un techo y bienestar para los míos”.

Emiliano Paz, habitante del Caserío Limón en el distrito de Olmos. | Fuente: Concesiones Trasvase e Irrigación Olmos

Para Vanessa del Pilar Ubillús Bravo, presidente de la Asociación Valle Encantado en Olmos, el agua trajo algo más que cultivos.

“Hace años, muchos se fueron de Olmos por la falta de oportunidades y las sequías. Pero hoy han regresado. Soy testigo del gran avance que se ha dado gracias a las obras de irrigación. Aún hay una agenda pendiente, pero estoy convencida de que, trabajando juntos, podemos generar más cambios”.

Vanessa Ubillús, presidente de la Asociación Valle Encantado en Olmos. | Fuente: Concesiones Trasvase e Irrigación Olmos

El crecimiento también ha alcanzado a los negocios locales. Juan Carlos Checa, gerente de la empresa Grif Olmosac, explica que el proyecto ha sido clave para el dinamismo comercial del distrito:

“Gracias al Proyecto Olmos y las agroexportadoras, nuestras ventas aumentaron en 50 %. Hemos contratado más personal y ahora somos el sustento de 20 familias. Estamos construyendo un nuevo local para seguir creciendo. Si bien es cierto que hay desarrollo, aún falta voluntad para cubrir las necesidades del poblador olmano”.

Un modelo que inspira

Concesiones Trasvase e Irrigación Olmos no es solo una gran obra de ingeniería; es un ejemplo tangible de cómo una alianza entre el Estado y el sector privado pueden generar oportunidades de desarrollo en zonas alejadas con pocos recursos.

Hoy, Lambayeque es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando el agua fluye con dirección, y con ella, también lo hacen la esperanza, el empleo y el progreso. Para conocer más sobre el proyecto ingresa a https://h2olmos.pe/web/.