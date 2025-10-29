Becas Grupo Romero: Educación gratuita que impulsa el emprendimiento y la empleabilidad en el Perú

Reconocida en la Cumbre Perú Sostenible 2025 y ganadora en el eje temático personas, en la categoría ONG del concurso “Perú por los ODS 2025”, promueve el acceso a la educación de calidad, la empleabilidad y el emprendimiento a través de su programa Becas Grupo Romero, la plataforma de capacitación virtual gratuita de mayor impacto en el país. Conoce más detalles en la siguiente nota.

En el marco de la Cumbre Perú Sostenible 2025 que reunió a líderes empresariales, autoridades y organizaciones comprometidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Fundación Romero fue reconocida como ganadora del Premio “Perú por los ODS 2025”, dentro del eje temático personas, categoría ONG, enfocados en la ODS 4: Educación de Calidad, con su programa Becas Grupo Romero, plataforma de capacitación digital gratuita con mayor impacto del país.

Desde su creación en 2020, el programa Becas Grupo Romero ha impulsado el desarrollo educativo, laboral y emprendedor de miles de peruanos, ofreciendo capacitación virtual gratuita en temas de innovación, liderazgo, negocios y habilidades digitales. La iniciativa nació como respuesta a los impactos socioeconómicos de la pandemia y hoy es el programa de formación virtual gratuita e inclusiva más grande del Perú. Hasta el momento, se ha entregado más de 2 millones de becas, que representan 4 millones de horas de capacitación. Su impacto social ha sido medido a través de un estudio a más de 10,000 becarios, cuyos resultados reflejan un cambio significativo en sus vidas:

85.3% mejoró su calidad de vida.

83.7% fortaleció su confianza para emprender.

70% mejoró su situación laboral.

46% incrementó su salario.

84.6% aplica lo aprendido en su trabajo.

94.7% se siente más motivado a alcanzar sus metas profesionales.