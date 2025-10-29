Últimas Noticias
Becas Grupo Romero: Educación gratuita que impulsa el emprendimiento y la empleabilidad en el Perú

Fundación Romero
Fundación Romero
B-Content

por B-Content

·

Reconocida en la Cumbre Perú Sostenible 2025 y ganadora en el eje temático personas, en la categoría ONG del concurso “Perú por los ODS 2025”, promueve el acceso a la educación de calidad, la empleabilidad y el emprendimiento a través de su programa Becas Grupo Romero, la plataforma de capacitación virtual gratuita de mayor impacto en el país. Conoce más detalles en la siguiente nota.

En el marco de la Cumbre Perú Sostenible 2025 que reunió a líderes empresariales, autoridades y organizaciones comprometidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Fundación Romero fue reconocida como ganadora del Premio “Perú por los ODS 2025”, dentro del eje temático personas, categoría ONG, enfocados en la ODS 4: Educación de Calidad, con su programa Becas Grupo Romero, plataforma de capacitación digital gratuita con mayor impacto del país. 

Desde su creación en 2020, el programa Becas Grupo Romero ha impulsado el desarrollo educativo, laboral y emprendedor de miles de peruanos, ofreciendo capacitación virtual gratuita en temas de innovación, liderazgo, negocios y habilidades digitales. La iniciativa nació como respuesta a los impactos socioeconómicos de la pandemia y hoy es el programa de formación virtual gratuita e inclusiva más grande del Perú. Hasta el momento, se ha entregado más de 2 millones de becas, que representan 4 millones de horas de capacitación. Su impacto social ha sido medido a través de un estudio a más de 10,000 becarios, cuyos resultados reflejan un cambio significativo en sus vidas: 

  • 85.3% mejoró su calidad de vida. 

  • 83.7% fortaleció su confianza para emprender. 

  • 70% mejoró su situación laboral. 

  • 46% incrementó su salario. 

  • 84.6% aplica lo aprendido en su trabajo. 

  • 94.7% se siente más motivado a alcanzar sus metas profesionales. 

Con el programa Becas Romero, la Fundación Romero impulsa la formación gratuita e inclusiva de miles de peruanos, promoviendo la empleabilidad, el emprendimiento y la educación de calidad en todo el país.
Educación inclusiva para todos los peruanos 

Comprometida con la equidad y la diversidad, la Fundación Romero ha desarrollado distintas líneas de becas para atender a públicos con necesidades específicas: 

  • Becas Señas de Progreso, con 100 mil becas interpretadas en Lengua de Señas Peruana, en alianza con CONADIS. 

  • Becas para la Inclusión, con 100 mil becas destinadas a beneficiarios del MIDIS, como Ollas Comunes y Comedores Populares. 

  • Becas Generación Plateada, con 100 mil becas para personas mayores de 50 años, en colaboración con el BID y el MTPE. 

  • Becas Lenguas Originarias, con 25 mil becas en quechua y aimara, promoviendo la inclusión cultural y las oportunidades económicas. 

  • Becas Docentes, con 250 mil becas para maestros de colegios públicos, en alianza con el MINEDU y certificadas por la UPC. 

Las Becas Romero promueven la educación inclusiva en todo el país, con programas especializados como Becas Señas de Progreso, Becas Lenguas Originarias y Becas Generación Plateada.
Alianzas que amplían el alcance y la sostenibilidad 

El crecimiento del programa ha sido posible gracias a una red de aliados estratégicos que facilitan su expansión y aseguran que los cursos lleguen a más peruanos. Entre ellos se encuentran los ministerios de Trabajo (MTPE), Inclusión y Desarrollo Social (MIDIS) y Educación (MINEDU), además de las municipalidades de Lima y Cusco, junto a socios como Microsoft, Entel, la UPC y el Patronato Nacional Pro Bomberos. 

Gracias a estas alianzas, más de 120 mil peruanos se han capacitado en habilidades digitales junto a Microsoft, los cursos pueden accederse sin consumo de datos móviles mediante Entel, y 50 mil bomberos voluntarios y sus familias se han beneficiado con becas de formación. 

Asimismo, la Fundación ha desarrollado Recomienda.pe, una plataforma gratuita que conecta a emprendedores y técnicos con potenciales clientes, fortaleciendo la inserción laboral y el autoempleo en todo el país. 

Proyección al 2030 

De cara al futuro, la Fundación Romero proyecta entregar 3 millones de becas al 2030, ampliando las rutas de aprendizaje en sostenibilidad, empleabilidad y habilidades digitales. También continuará fortaleciendo programas dirigidos a docentes y a la Generación Plateada, y desarrollará más contenidos accesibles en quechua, aimara y lengua de señas peruana. 

Con Becas Grupo Romero, la Fundación Romero reafirma su compromiso con el progreso del país, impulsando una educación inclusiva, gratuita y sostenible que transforma vidas y promueve oportunidades para todos. 

