Caja Arequipa premia a ganadores del concurso nacional Orgullo Emprendedor – Segunda edición 2025

Caja Arequipa destacó iniciativas de todo el país que representan innovación, generación de empleo e impacto social, reafirmando su compromiso con el crecimiento de las MYPE.

En un evento de celebración que reunió a destacados líderes del sector privado y la academia, Caja Arequipa premió a los 18 ganadores de la segunda edición del concurso nacional MYPE Premio Orgullo Emprendedor, una iniciativa que reconoce a los emprendedores que impulsan el progreso del país, generan empleo y crean impacto positivo en sus comunidades.

Durante la ceremonia, Pablo Manrique, vicepresidente del Directorio de Caja Arequipa, destacó que el Premio Orgullo Emprendedor refleja lo mejor del Perú, es decir personas que se levantan y construyen, impulsando sus negocios y proyectos aun cuando las circunstancias no siempre son favorables.

A su turno, Luis Gallegos, gerente central de Negocios de Caja Arequipa, señaló que “este premio nació para visibilizar historias reales de esfuerzo y resiliencia, e inspirar a otros emprendedores en todas las regiones del país a seguir luchando por sus sueños”.

Orgullo Emprendedor es el primer concurso nacional dirigido a personas que conducen una MYPE. Busca fortalecer sus capacidades, empoderarlas y promover un entorno de oportunidades que transforme sus vidas, las de sus familias y su entorno social.

En esta segunda edición, Caja Arequipa recibió más de 800 postulaciones de diversas regiones del país, entre ellas Lima, Arequipa, Cusco, Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, Tacna, Madre de Dios, Pasco, Ucayali, Áncash, Moquegua, Puno, Junín, Loreto, Ayacucho, Huánuco y San Martín.

Los ganadores recibieron más de S/ 200,000 en incentivos, que incluyen apoyos económicos de hasta S/ 25,000, becas completas en programas de capacitación y beneficios de protección y asistencia integral.