Calzones menstruales Hemeranix: innovación peruana para una menstruación sin miedo

Una alternativa sostenible y cómoda para vivir la menstruación con libertad. Innovación textil que cuida el cuerpo y el planeta.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Hablar de menstruación ya no debería ser sinónimo de incomodidad ni preocupación. Hoy existen alternativas que combinan tecnología, sostenibilidad y bienestar emocional. Los calzones menstruales Hemeranix son una de ellas: una solución diseñada para ofrecer seguridad y libertad, pensada tanto para mujeres adultas como para adolescentes que empiezan esta etapa.

Respaldados por el premio ProInnóvate en la categoría Cambio Climático, estos calzones son el resultado de un avance textil que permite reducir el uso de productos desechables, cuidar el medio ambiente y, al mismo tiempo, mejorar la calidad de vida de quienes los usan.

Tecnología textil al servicio del bienestar y el planeta

Hemeranix ha logrado lo que parecía imposible: un calzón menstrual cómodo, de alta absorción y reutilizable, capaz de reemplazar toallas higiénicas y tampones. Cada prenda está elaborada con capas de tejido técnico que absorben y retienen el flujo sin generar sensación de humedad, permitiendo total libertad de movimiento.

Este desarrollo no solo responde a las necesidades de comodidad y seguridad, sino también a una creciente preocupación por el impacto ambiental. En promedio, una mujer puede usar más de 10 000 productos menstruales desechables a lo largo de su vida. Con Hemeranix, cada uso evita que más residuos lleguen a los vertederos.

Madres que ya los han probado para sus hijas destacan la tranquilidad que sienten. “Mi hija quedó fascinada, ya no tiene miedo de hacer deporte o salir con sus amigas”, comenta Maricel Choquenaira. Este tipo de testimonios reflejan cómo una innovación textil puede impactar tanto en la confianza como en el día a día.

Además, el pack escolar de Hemeranix incluye el manual “Mi Primera Menstruación”, un recurso educativo que facilita el diálogo abierto entre madres e hijas y las prepara para vivir esta etapa con información y seguridad.

Una elección consciente para una nueva generación

El primer contacto con Hemeranix suele ser digital, pero la decisión de compra es profundamente emocional. Se trata de madres que buscan lo mejor para sus hijas, priorizando su comodidad y su bienestar. Al elegir estos calzones menstruales, también apuestan por un futuro más sostenible.

Hemeranix no es solo una prenda: es un ejemplo de cómo la innovación puede resolver problemas cotidianos y romper barreras culturales alrededor de la menstruación. Es un recordatorio de que el cuidado personal y el cuidado del planeta pueden ir de la mano.

Descubre Hemeranix y acompaña a tu hija en esta etapa con la seguridad y confianza que merece. Haz clic aquí para conocer más.