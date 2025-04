CAMP 2025: el marketing como motor de oportunidades frente a los desafíos actuales

Una cita imperdible para líderes y profesionales que buscan anticiparse al cambio. CAMP 2025 trae ideas, datos y estrategias para marcar la diferencia desde el marketing. Te contamos más sobre el programa y cómo inscribirte.

En un mundo donde la incertidumbre económica y la disrupción tecnológica marcan el ritmo de los negocios, el marketing se posiciona como el factor clave para transformar los desafíos en oportunidades. Bajo el lema “Beyond Crisis, Beyond Change: Marketing Leads the Way”, CAMP 2025 reunirá a los principales referentes del sector para abordar cómo la estrategia, la innovación y la inteligencia de datos pueden redefinir el futuro de las marcas.

Americus Reed lidera un encuentro donde el marketing conecta con la identidad y el impacto. | Fuente: CAMP 2025

Un espacio para repensar el marketing

El congreso, que se ha consolidado como la cita imperdible para ejecutivos y profesionales del marketing, contará con la participación de expertos de talla internacional. Entre ellos, destaca Americus Reed, Keynote speaker del evento y especialista en identidad de marca, quien explorará cómo las marcas pueden trascender y generar conexiones emocionales genuinas. Asimismo, Alonso Segura, exministro de Economía y Finanzas, analizará el panorama económico 2025-26 y su impacto en el consumo y las estrategias de negocio.

La inteligencia artificial también será un eje central en CAMP 2025, con la participación de Luis Quiles de NTT Data y Nicolás Salazar de LATAM Airlines, quienes expondrán cómo la IA está revolucionando la personalización y la optimización en tiempo real. Además, se presentarán casos de éxito de marcas como Duolingo, Belcorp, Interbank, Sporting Cristal & PUMA y Sightwalks, que compartirán sus estrategias para mantenerse a la vanguardia en un entorno altamente competitivo.

Expertos de talla internacional compartirán visiones clave para transformar el marketing en acción. | Fuente: CAMP 2025

Más allá de la inspiración: herramientas y networking

Además de conferencias y paneles, CAMP 2025 ofrecerá un entorno ideal para el networking estratégico, permitiendo a los asistentes intercambiar ideas con líderes del sector y generar nuevas oportunidades de negocio. En un contexto de constante transformación, este evento no solo ofrecerá tendencias y conocimientos de alto nivel, sino también herramientas prácticas para que los profesionales del marketing lideren la evolución de sus industrias.

CAMP 2025 promete ser el punto de encuentro donde las marcas descubren el camino para crecer en tiempos de cambio. ¿Estás listo para ser parte de la transformación? Las inscripciones para CAMP 2025 ya están disponibles. Para más información sobre el programa y la compra de entradas, visita seminarium.pe.