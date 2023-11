Código promocional Betfair: ¿Qué beneficios pueden obtener los nuevos registrados?

Descubre el código promocional Betfair y aprovecha las más recientes ofertas de bienvenida. ¡Válido tanto para apuestas deportivas como para juegos de casino!

Si te gusta apostar y buscas alguna manera de obtener beneficios extras en tus apuestas, puedes usar el código promocional Betfair al crear tu cuenta.

En este artículo, exploraremos todo lo que hay que saber sobre Betfair y sus bonos más populares. Además, te facilitaremos el código promocional para que puedas copiarlo y pegarlo al momento de registrarte.

Bonos Betfair Detalles Codigo promocional Betfair Bienvenida Deportes Bono de hasta S/ 400 Código promocional Betfair Bienvenida Casino 300% hasta S/ 300 incluyendo 35 tiradas gratis Código promocional Betfair Betfair Exchange Fija tus propias cuotas y juega contra otros apostantes Código promocional Betfair

¿Existe un código promocional Betfair por registro?

Este operador no trabaja con código promocional Betfair. Sin embargo, permite acceder a las promociones de bienvenida disponibles y otros beneficios que el operador ofrece a sus usuarios. Simplemente debes registrarte, realizar un primer depósito ¡y listo!

¿Cuál es la oferta de bienvenida?

El código promocional Betfair no es necesario para obtener el bono de bienvenida en apuestas gratuitas para deportes.

Por cada 5 apuestas que hagas de al menos S/ 40 cada una, te darán una apuesta gratis de S/ 80. Puedes recibir hasta un máximo de S/ 400 en apuestas gratis.

Si eres nuevo, sigue los siguientes pasos:

Regístrate en el sitio web. Luego, haz un depósito en tu cuenta usando uno de los métodos de pago que ofrecen. Apostar en eventos con cuotas mínima de 1.5 Los métodos de pago Paysafe, Neteller o AstroPay no son válidos para esta promo. Una vez que hayas hecho esto, podrás obtener apuestas gratis.

Cómo obtener el bono de bienvenida

Para acceder a los bonos de bienvenida de Betfair debes cumplir con dos pasos importantes: registrarte y hacer un primer depósito. Veamos paso a paso cómo lo puedes hacer:

Cómo registrarse

Para registrarte sin necesidad de un código promocional Betfair, sigue los siguientes pasos:

Dirígete a la página web oficial de Betfair. Dentro de la plataforma, busca y haz clic en el botón "Registrarse". Rellena el formulario de registro con tus datos reales, como nombre, fecha de nacimiento, dirección, etc. Después de completar el formulario, espera la confirmación de tu cuenta, lo cual sucederá en poco tiempo. Cuando ya esté validada tu cuenta, ya estarás listo para usarla.

Cómo hacer un primer depósito

Después de haber realizado tu registro sin el código promocional Betfair, lo que sigue es muy sencillo:

Inicia sesión en tu cuenta de Betfair. Busca y haz clic en la opción "Depositar" en la página principal de cuentas de la plataforma. Se abrirá un formulario que debes completar. Aquí podrás proporcionar información sobre cómo deseas ingresar dinero en tu cuenta. Elige el modo de pago que prefieras. Betfair acepta diferentes formas de pago, como MasterCard y Visa, transferencias bancarias, Neteller, Skrill y PaySafe Card. Coloca el monto en soles que deseas depositar en tu cuenta de Betfair. Finalmente, dale clic en aceptar y se agregará a tu cuenta. Suele ser inmediato. Aunque hay algunos métodos de pago que pueden demorar un poco más para depositar el dinero en la cuenta. ¡Listo! Ahora tienes dinero en tu cuenta.

Otras ofertas que no necesitan del código promocional Betfair

Además de las bienvenidas, existen otras bonificaciones tanto para el sportsbook como para el casino. Veamos tres de las más populares:

El Bono "Seguro del Combipartido"

Esta opción te da la oportunidad de hacer apuestas en “Combipartido”, una herramienta de Betfair que une varios pronósticos para un solo evento deportivo en más de 4 rondas. Si en alguna de las rondas pierdes, recibirás una apuesta gratis de hasta un máximo de S/ 40 cada día.

Para calificar, debes realizar una apuesta con un valor mínimo de cuotas de 2,0 en fútbol, NFL y NBA, con al menos 4 selecciones en tu apuesta.

El Bono "Prueba Exchange Gratis"

Esta oferta te permite hacer una apuesta gratuita en Betfair Exchange (un servicio de Betfair donde apuestan los usuarios entre sí). Y, si no ganas, te devuelven el dinero en efectivo. Para acceder a este bono, debes realizar una apuesta de al menos S/ 10 en el Exchange de Betfair. Si pierdes, te devolverán la cantidad apostada hasta un máximo de S/ 120 en efectivo dentro de las 24 horas.

Ten en cuenta que los depósitos con Neteller, Skrill y Paysafe no están incluidos en esta promoción.

Bono casino de 300% - Hasta S/ 1200

El bono de casino consiste en una bonificación especial donde podrás recibir hasta tres veces más el monto de tu depósito original, hasta un máximo de S/ 1200. Además, esta oferta incluye 35 tiradas gratis en juegos de casino.

Para acceder a este bono, necesitas apostar 35 veces el valor del bono que solicitaste. Por ejemplo, si hiciste un depósito de S/ 400, recibirás un bono del 100%. Pero luego, necesitas hacer apuestas por un total de S /14,000, que es 35 veces el valor del bono de S/ 400, antes de poder retirar tus ganancias.

Bono sin depósito

Aunque el código promocional Betfair no ofrece un bono sin depósito, este operador te trae una ventaja para tus apuestas: el "Cash Out", una forma sencilla de reducir tus pérdidas en tus apuestas antes de que el evento termine.

Imagina que has hecho una apuesta en un partido de fútbol, carrera de caballos o tenis. Durante el juego, si ves que tu equipo no va bien o tienes dudas sobre el resultado, puedes hacer clic en el botón "Cash Out".

Al hacerlo, puedes tomar una parte o la totalidad de tu dinero de vuelta, sin importar cómo termine el evento. Esto te garantiza una ganancia o te ayuda a reducir tus pérdidas.

Preguntas y respuestas frecuentes sobre el código promocional Betfair

¿Es Betfair legal en México?

Sí, Betfair es una plataforma de apuestas en línea legal. Cuenta con una licencia de la Comisión del Juego bajo varios números de cuenta 39439, 39435, 39426, 39561 y 39411. Además, está autorizada y supervisada por la Malta Gaming Authority con el número de licencia MGA/CRP/131/2006

¿Qué hago si mi código promocional Betfair no funciona?

Betfair ofrece atención al cliente a través de chat en vivo entre las 9:00 y las 22:00 (horario de Reino Unido). O también con su centro de ayuda con preguntas y respuestas frecuentes que es muy completa y abarcan todo tipo de preguntas.

¿En qué deportes se pueden apostar usando el bono de bienvenida de Betfair?

Betfair ofrece una amplia gama de deportes para apostar en Perú, incluyendo fútbol, tenis, carreras de caballos, baloncesto, eSports, y muchos otros. Además, también ofrecen apuestas en vivo en eventos deportivos en curso.

¿Qué es Betfair Exchange?

Betfair Exchange es un servicio especial de la casa de apuestas Betfair. En lugar de apostar contra la casa de apuestas, aquí lo haces contra otras personas que están usando la plataforma. Es como si tú y otras personas hicieran apuestas entre ustedes.

Publicidad / Contenido Comercial – Los términos y condiciones de Betfair aplican / Solo nuevos usuarios / 18+ Juego responsable / Este texto está basado en la experiencia personal de la redactora Lourdes Delich sobre las ofertas de Betfair.