Código promocional Parimatch: ¿Cuál es la oferta de bienvenida del operador?

Conoce cómo funciona el código promocional Parimatch y todo lo que tiene para ofrecer para apuestas deportivas y casino.

¿Existe un código promocional Parimatch?

De momento, el operador no ofrece un código promocional Parimatch. Sin embargo, esto no significa que no se puede acceder al bono de bienvenida, sino que no es necesario usar un código para obtenerlo. Es decir que, con solo registrarte y hacer tu primer depósito, ya puedes disfrutar de hasta S/ . 300 para apuestas deportivas y hasta S/ . 5.000 para juegos de casino.





Bonos Parimatch Detalles Consigue el bono Deportes Aumenta tu primer depósito en 100% hasta S/ . 300 BONO DEPORTES Casino Aumenta tu depósito en 150% hasta S/ . 5.000 BONO CASINO Cashback o O btén una devolución del 10% en las tragamonedas BONO CASHBACK

Los usuarios pueden hacer uso de la promoción que prefieran, pero deben elegir solo una de ellas.

¿Cuál es la oferta de bienvenida?

Dentro de la plataforma, los usuarios podrán encontrar dos bonos de bienvenida diferentes sin necesidad de usar un código promocional Parimatch. Sin embargo, es importante saber que ambas promociones no pueden ser usadas juntas, sino que se debe seleccionar una de ellas.

Para las personas que usarán el bono de bienvenida para apuestas deportivas, este dará un bono del 100% con el primer depósito. En este caso, sin hacer uso del código promocional Parimatch, los usuarios podrán duplicar depósitos de hasta S/ 300.

Por otro lado, también existe un bono de bienvenida para el casino Parimatch. Este bono ofrece a las personas una bonificación por el primer depósito de hasta S/ 5,000, siendo la promoción del 150%.

Cómo obtener el bono de bienvenida

Para poder obtener el bono de bienvenida ofrecido por Parimatch , es necesario, en primer lugar, completar el proceso de registro dentro del sitio del operador.

Lo mejor del operador es la facilidad con la cual el proceso se puede completar. Una vez las personas terminen su registro, el siguiente paso será validar sus cuentas para poder hacer su primer depósito.

Veamos un paso a paso de este proceso :

Registro

El primer paso para activar el bono de bienvenida sin código promocional Parimatch es completar el registro. Para empezar con el proceso, las personas deben presionar el botón “Registrarse” dentro del sitio del operador.

El proceso de registro, en este caso, se puede completar de tres maneras diferentes. Los usuarios pueden crear una cuenta con su número de teléfono y una contraseña. Parimatch también permite hacer uso de Google y Twitch como opciones para crear una cuenta en su sitio.

Además, antes de continuar con el proceso, las personas deben escoger qué bono de bienvenida canjear. Por último, se deben aceptar los términos y condiciones del operador para completar el registro.

Validar cuenta

Al momento de haber completado el proceso de registro, el siguiente paso será validar la cuenta. Para hacerlo, el proceso dependerá del método que el usuario haya escogido utilizar.

En caso de haber usado el número de teléfono como método de registro, las personas deberán validarlo para poder disfrutar de Parimatch.

Por otro lado, en caso de haber usado Google o Twitch, también se debe seguir un proceso de verificación con ambas cuentas.

Hacer el primer depósito

Una vez completado el proceso de verificación, el siguiente paso será hacer el primer depósito. Para obtener el bono sin usar un código promocional Parimatch, el operador cuenta con varos métodos de pago disponibles : .

● BBVA

● BCP

● Interbank

● Kasnet

● Tambo

● Scotiabank

● Pago Efectivo

Es importante que las personas conozcan cuánto depositar según el bono que usen. En caso de hacer uso del bono de bienvenida de apuestas Parimatch, el depósito no debería ser mayor a S/ 300.

Por otro lado, en caso de hacer uso del bono de bienvenida del casino Parimatch, el depósito no debería ser mayor a S/ 5,000.

Independientemente de la promoción seleccionada, al completar el proceso de depósito, el bono estará disponible en un par de minutos.

Otras ofertas disponibles sin un código promocional Parimatch

Dentro de Parimatch, las personas pueden hacer uso de otras promociones ofrecidas por el operador. En este caso, las promociones disponibles únicamente están centradas en los juegos de casino.

Casino en vivo Cashback 10%

Una de las promociones disponibles dentro de Parimatch es el cashback para casino en vivo. En este caso, el cashback funciona para los juegos en vivo del operador, lo que funciona bastante bien para los usuarios más experimentados.

Esta promoción funciona de manera totalmente separada al bono de bienvenida y siempre está activa para usarse al jugar en vivo.

10% de cashback en tragamonedas

En caso de ser un jugador con menos experiencia dentro de un casino virtual, el cashback de tragamonedas es una promoción ideal. Los usuarios podrán disfrutar de sus juegos favoritos y obtener parte de lo gastado de vuelta.

Tal como sucede con el cashback en vivo, esta promoción se encuentra disponible todos los días. Además, funciona totalmente separado al código promocional Parimatch.

Bono sin depósito

De momento, Parimatch Perú no ofrece un bono sin depósito a sus usuarios. Dentro de las promociones disponibles, únicamente se podrán conseguir bonificaciones que requieren de un depósito.

No obstante, las personas pueden obtener promociones únicas dentro del operador. Pero para esto es necesario ser un jugador activo. Estas promociones se pueden encontrar dentro de la sección “Oferta Especial”.

¿Qué hacer si el bono de bienvenida no funciona?

En caso de tener problemas con el uso del bono de bienvenida, los usuarios podrán hacer uso del chat en vivo de Parimatch. Este chat se encuentra disponible en todas las secciones del sitio del operador.

Además, el chat en vivo está disponible 24/7. Por lo tanto, sin importar en qué momento el bono de bienvenida no funciona, los usuarios podrán contactar a Parimatch para obtener ayuda.

Por otro lado, en caso de querer contactar por correo para obtener ayuda respecto al código promocional Parimatch, los usuarios también cuentan con este canal como opción de contacto.

Preguntas frecuentes sobre el código promocional Parimatch

¿Puedo canjear más de un bono de bienvenida en Parimatch Perú?

No. Los usuarios sólo pueden hacer uso de uno de los bonos de bienvenida ofrecidos por Parimatch al crear una cuenta.

¿Puedo tener más de una cuenta para canjear el bono de bienvenida?

No. Parimatch sólo permite tener una cuenta dentro del sitio. En caso de tener más de una cuenta, se pueden bloquear todas las cuentas.

¿Se puede usar el código promocional Parimatch desde un móvil?

Sí. Las personas pueden acceder a Parimatch desde un móvil y hacer uso del código promocional sin problemas.

¿Tiene Parimatch otros bonos de apuestas deportivas?

Por los momentos, no. Parimatch Perú únicamente ofrece el bono de bienvenida de apuestas deportivas.

– Publicidad / Contenido Comercial – Los términos y condiciones de Parimatch se aplican / Solo nuevos usuarios / 18+ Juego responsable. – Este texto está basado en una experiencia personal de la redactora Lourdes Delich sobre las ofertas de Parimatch.