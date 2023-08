Conoce “Servicios con Punche”, la plataforma web con servicios públicos a tu alcance

Probablemente, en algún momento de tu vida has querido hacer un trámite relacionado con tu pasaporte o has necesitado registrar tu empresa y no sabías a dónde acudir para obtener información sobre el proceso. Ahora esto ya no será un problema gracias a Servicios con Punche, una web lanzada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) donde se concentran diversos servicios públicos disponibles en un catálogo digital único.

En este catálogo, existen 75 servicios del Estado clasificados en 7 categorías para facilitar su búsqueda: “trámites más consultados”, “seguridad y ayuda”, “salud”, “bonos y programas sociales”, “trabajo y emprendimientos”, “consumidor” y “vivienda”. De esta manera, todo aquel que necesite algún servicio público podrá ubicarlo rápidamente. Algunos de los más consultados por la población son los trámites para obtener DNI, RUC, certificado de antecedentes policiales, pasaporte electrónico e inscripción del recién nacido.

Los servicios públicos son la base para atender las necesidades de los ciudadanos y mejorar su calidad de vida; además, abren una ventana de oportunidades para que la población se beneficie en diferentes ámbitos de su quehacer personal, familiar o empresarial, y se cumpla la premisa de la existencia de un Estado al servicio del país.

Servicios con Punche ofrece trámites de seguridad y salud

En la categoría “seguridad y ayuda”, los ciudadanos podrán encontrar orientación y servicios para buscar su protección física o denunciar un riesgo o delito. Algunos de los servicios a los que se puede acceder son, por ejemplo: conocer cuántas líneas celulares tiene a su nombre, cómo denunciar casos de violencia contra la mujer o caso de acoso sexual, entre otros.

Algunos de los servicios clasificados en el rubro salud incluyen trámites para obtener el certificado de discapacidad, el acceso a la central 113 para orientación en salud, atención del SAMU y el servicio de salud Teleatiendo.

PCM lanza campaña de difusión Servicios con Punche

Debido a la importancia de tener ciudadanos informados sobre los servicios del Estado, la PCM desarrolla la campaña de difusión “Servicios con punche”, con la cual busca promover la existencia de los servicios públicos que están a disposición de los ciudadanos.

Ingresa a www.gob.pe/serviciosconpunche y conocerás lo más punche que el Estado tiene para ti.