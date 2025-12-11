Decorar con seguridad en Navidad: recomendaciones de Pluz Energía para prevenir accidentes

Con la llegada de la Navidad, los hogares se preparan para las celebraciones con luces, adornos, extensiones y otros equipos que formarán parte del ambiente festivo. Sin embargo, hay un elemento que no debe pasarse por alto: la prevención de riesgos eléctricos. En ese contexto, Pluz Energía brinda una serie de recomendaciones para decorar con seguridad y evitar accidentes que puedan poner en riesgo la vida de las familias y de la comunidad.
Según el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, solo en la última campaña navideña se atendieron 91 incendios desde las vísperas, incluidos 46 incidentes en la madrugada del 25 de diciembre. El uso inadecuado de luces decorativas fue una de las principales causas.
Los especialistas de Pluz Energía señalan que basta con incorporar medidas simples para reducir riesgos de cortocircuitos o sobrecargas. Entre las principales recomendaciones destacan: