Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Decorar con seguridad en Navidad: recomendaciones de Pluz Energía para prevenir accidentes

Pluz Energía recuerda la importancia de decorar con seguridad para prevenir riesgos eléctricos durante las celebraciones navideñas.
Pluz Energía recuerda la importancia de decorar con seguridad para prevenir riesgos eléctricos durante las celebraciones navideñas. | Fuente: Pluz Energía
B-Content

por B-Content

·

En esta temporada navideña, el incremento de luces y adornos eléctricos eleva los riesgos de cortocircuitos e incendios en los hogares. Pluz Energía comparte recomendaciones clave para decorar con seguridad y prevenir accidentes que puedan poner en riesgo a las familias y a la comunidad. Descubre más detalles en la siguiente nota.

Con la llegada de la Navidad, los hogares se preparan para las celebraciones con luces, adornos, extensiones y otros equipos que formarán parte del ambiente festivo. Sin embargo, hay un elemento que no debe pasarse por alto: la prevención de riesgos eléctricos. En ese contexto, Pluz Energía brinda una serie de recomendaciones para decorar con seguridad y evitar accidentes que puedan poner en riesgo la vida de las familias y de la comunidad. 

 Según el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, solo en la última campaña navideña se atendieron 91 incendios desde las vísperas, incluidos 46 incidentes en la madrugada del 25 de diciembre. El uso inadecuado de luces decorativas fue una de las principales causas. 

Los especialistas de Pluz Energía señalan que basta con incorporar medidas simples para reducir riesgos de cortocircuitos o sobrecargas. Entre las principales recomendaciones destacan: 

  • Revisar el estado de las luces navideñas y evitar usar aquellas que estén dañadas. Las luces LED son la opción más segura y eficiente. 

  • Verificar conexiones y enchufes. Si presentan quemaduras, recalentamientos o chispas, deben ser reemplazados por un especialista. 

  • Desconectar las luces antes de salir de casa o al dormir para prevenir incidentes. 

  • No sobrecargar los tomacorrientes conectando varios equipos a la vez. 

  • Evitar que los cables queden en zonas de paso o al alcance de niños y mascotas. 

  • Contar con una caja de distribución o un tablero bien diseñado, que permita cortar automáticamente los circuitos ante cualquier falla. 

Especialistas de Pluz Energía recomiendan medidas simples para evitar cortocircuitos e incendios en esta temporada navideña.
Especialistas de Pluz Energía recomiendan medidas simples para evitar cortocircuitos e incendios en esta temporada navideña. | Fuente: Pluz Energía

“No olvidemos también que es importante contar con una caja de distribución en casa. Tener un tablero bien diseñado, nos permitirá detectar y desconectar automáticamente los circuitos problemáticos antes de que ocurra un incendio”, señalaron los especialistas de Pluz Energía, quienes recomiendan seguir los siguientes consejos.  

Recomendaciones para decorar exteriores con seguridad 

Si la decoración incluye áreas externas del hogar, es importante utilizar luces diseñadas específicamente para exteriores, ya que cuentan con mejor aislamiento y mayor resistencia. Además, Pluz Energía enfatiza una recomendación clave: no colocar adornos u objetos en postes de luz ni en redes eléctricas, pues esto puede generar cortocircuitos y poner en riesgo la seguridad de las familias. 

Además, como parte de su campaña por una Navidad SeguraPluz Energía invita al público a visitar la Casa de Papá Noel en la Villa Navideña de Plaza Norte, en Independencia, hasta el 4 de enero. Asimismo, ofrece más recomendaciones sobre seguridad eléctrica en su canal de YouTube: Pluz Perú. 

Pluz Energía, la energía que impulsa el desarrollo del Perú. 

Tags
Navidad Segura Pluz Energía Seguridad Eléctrica Prevención de Riesgos Decoraciones Navideñas Incendios Bomberos del Perú Cortocircuitos Consejos de Seguridad Villa Navideña 1667444
Más sobre Publirreportaje

Lo más leído

Últimas noticias