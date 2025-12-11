Decorar con seguridad en Navidad: recomendaciones de Pluz Energía para prevenir accidentes

En esta temporada navideña, el incremento de luces y adornos eléctricos eleva los riesgos de cortocircuitos e incendios en los hogares. Pluz Energía comparte recomendaciones clave para decorar con seguridad y prevenir accidentes que puedan poner en riesgo a las familias y a la comunidad. Descubre más detalles en la siguiente nota.

Con la llegada de la Navidad, los hogares se preparan para las celebraciones con luces, adornos, extensiones y otros equipos que formarán parte del ambiente festivo. Sin embargo, hay un elemento que no debe pasarse por alto: la prevención de riesgos eléctricos. En ese contexto, Pluz Energía brinda una serie de recomendaciones para decorar con seguridad y evitar accidentes que puedan poner en riesgo la vida de las familias y de la comunidad.

Según el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, solo en la última campaña navideña se atendieron 91 incendios desde las vísperas, incluidos 46 incidentes en la madrugada del 25 de diciembre. El uso inadecuado de luces decorativas fue una de las principales causas.

Los especialistas de Pluz Energía señalan que basta con incorporar medidas simples para reducir riesgos de cortocircuitos o sobrecargas. Entre las principales recomendaciones destacan:

Revisar el estado de las luces navideñas y evitar usar aquellas que estén dañadas. Las luces LED son la opción más segura y eficiente.

Verificar conexiones y enchufes. Si presentan quemaduras, recalentamientos o chispas, deben ser reemplazados por un especialista.

Desconectar las luces antes de salir de casa o al dormir para prevenir incidentes.

No sobrecargar los tomacorrientes conectando varios equipos a la vez.

Evitar que los cables queden en zonas de paso o al alcance de niños y mascotas.

Contar con una caja de distribución o un tablero bien diseñado, que permita cortar automáticamente los circuitos ante cualquier falla.