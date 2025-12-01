Invertir con respaldo: el valor de elegir proyectos formales y seguros en Ica

Ica enfrenta un grave desafío inmobiliario: la informalidad. Te mostramos cómo identificar proyectos formales y seguros, con documentos en regla, para proteger tu patrimonio y evitar el riesgo de perder tu inversión.

Comprar un terreno en Ica es un proceso que exige cada vez más cuidado. La región enfrenta un crecimiento urbano marcado por la informalidad, donde se ofrecen lotes sin habilitación urbana, sin servicios y sin documentos que garanticen la propiedad. Esta situación no solo genera pérdidas económicas, también expone a las familias a vivir en zonas inseguras o en terrenos que nunca podrán titularse.

Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), al 2024 existían más de 115 mil viviendas informales en Ica, y cerca de 48 mil se formaron a partir de lotizaciones ilegales o invasiones ocurridas en los últimos años. Esta situación ha dado lugar a zonas sin acceso a agua, desagüe ni electricidad, además de construcciones levantadas en terrenos agrícolas, de alto riesgo o incluso en áreas intangibles.

La informalidad y sus consecuencias

Según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE), el 23 % de viviendas informales en Ica lleva más de 20 años sin conexión a agua o desagüe, mientras que el 43 % no cuenta con electricidad.

A esto se suma lo difícil que es formalizar predios irregulares. Un caso claro es el del asentamiento humano Vivienda Digna: según COFOPRI, el proceso de saneamiento físico-legal de sus 2533 lotes tomó más de una década, justamente por la complejidad de regularizar ocupaciones sin documentos en regla. Esto demuestra que no cualquier terreno comprado de manera informal podrá obtener título de propiedad en el futuro.

Las autoridades también han alertado sobre la venta de lotes en zonas agrícolas, vulnerables o intangibles —como áreas próximas a la Reserva Nacional de Paracas o distritos de alto riesgo— donde no existe habilitación urbana ni autorización municipal para la venta o para construir.

¿Cómo identificar un proyecto formal?

Antes de comprar, especialistas recomiendan verificar cuatro puntos esenciales:

Partida registral en SUNARP , a nombre de la empresa promotora.

, a nombre de la empresa promotora. Habilitación urbana emitida por la municipalidad correspondiente.

emitida por la municipalidad correspondiente. Empresa formal con RUC activo y documentación actualizada.

con RUC activo y documentación actualizada. Contrato que incluya la entrega independizada del lote.

PB Inversiones Inmobiliarias: una alternativa formal y segura en Ica

En un mercado donde predominan los riesgos, PB Inversiones Inmobiliarias se consolida como una empresa local con respaldo real. Forma parte de Grupo Posben, corporativo iqueño con más de 50 años de trayectoria multisectorial, y desde 2016 desarrolla proyectos urbanísticos con documentación completa, habilitación urbana y planificación responsable.

Entre sus propuestas destacan La Reserva, La Reserva II, Palma Real y El Páramo, con lotes desde 120 m² hasta 450 m² y diseños orientados al crecimiento ordenado.

“En Ica existe una percepción errónea de que la mayoría de proyectos inmobiliarios son informales. Nosotros nacimos aquí, somos iqueños y apostamos por el desarrollo responsable de nuestra región. Creemos en la inversión segura, con documentos en regla, planificación urbana y respeto al entorno. Nuestro compromiso es brindar tranquilidad y valor real a las familias que confían en nosotros”, señala Jorge Posadas, Director General de PB Inversiones Inmobiliarias.