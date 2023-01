Conoce más sobre Lark Player. | Fuente: Lark Player

Antes de descargar un reproductor de música, es importante fijarnos en sus capacidades como aplicación. Actualmente, las funciones de estas apps se extienden a ámbitos que van más allá de solo escuchar canciones.

Así es Lark Player, un programa con el que puedes oír tus canciones favoritas y disfrutar de otros aspectos que definitivamente mejorarán tu experiencia como usuario.

¿Por qué Lark Player es diferente al resto?

Lark Player es un reproductor de música que te permite subir y escuchar las canciones que tengas en tu teléfono; pero no es lo único que define a esta aplicación. A continuación, te contamos qué características la hacen diferente a otras apps:

Reproducción, gestión y control de la música

Lark Player APK tiene como función principal la reproducción de música sin conexión; es decir, que no depende del WiFi o los datos del teléfono para funcionar. No obstante, no es una aplicación que se limite únicamente a esto.

Entre sus funciones adicionales está la gestión de los archivos, que facilita mover, filtrar y organizar música en el móvil. Además, cuenta con un apartado de control o ecualización de medios para optimizar los niveles de escucha según el género musical.

Aspectos personalizables de Lark Player

Otra de las grandes características que tiene Lark Player, y que no suelen incluir las aplicaciones para escuchar música sin internet, es el aspecto personalizable. En este sentido, la app permite a los usuarios incluir un fondo que pueden visualizar desde el menú de reproducción.

Funciones adicionales

Lark Player también incluye las siguientes funciones interesantes:

Es una aplicación gratuita que puedes bajar desde la tienda sin necesidad de pagar o vincular tus perfiles.

Este reproductor te deja incluir letras de canciones en tiempo real mientras escuchas la pista.

Ofrece un sistema de creación de tonos de llamada, que te permite tomar una canción, cortar un fragmento y colocarlo como alerta predeterminada.

Si tienes a otros amigos que tengan Lark Player instalado en su teléfono, pueden usarlo para compartir música o archivos de audio y video.

Incluye un temporizador de sueño que sirve para establecer un límite de tiempo de reproducción. Entonces, si te quedas dormido, la música parará de igual forma y no gastará la batería.

El programa cuenta con su propia función de ahorro de batería que configura el dispositivo para un menor consumo.

¿Cómo se reproducen canciones sin conexión usando Lark Player?

¡Reproducir música en Lark Player es fácil! Primero debes obtener la aplicación en tu teléfono para lograrlo. Sigue estos pasos para escuchar canciones sin conexión en esta app:

Paso 1: Descarga Lark Player

Accede a la tienda oficial de Android desde tu teléfono y busca el programa desde la barra superior. Una vez que la encuentres, presiona en “Instalar” para agregarla a tu lista de aplicaciones.

Descarga Lark Player. | Fuente: Lark Player

Paso 2: Agrega las canciones

Abre la aplicación luego de instalarla en tu teléfono. Al entrar, tendrás que esperar algunos segundos hasta que Lark Player reconozca todos los archivos, apareciendo automáticamente en la pestaña “Música”.

Agrega tus canciones favoritas. | Fuente: Lark Player

Paso 3: Reproduce la canción que quieras

Ahora solo resta colocarse los audífonos, escoger esa canción que tanto te gusta y empezar a oírla con la configuración que tú desees.

Reproduce la canción que quieras. | Fuente: Lark Player

No todas las apps ofrecen la comodidad y opciones que brinda Lark Player. Descárgala y descubre funcionalidades que te serán difícil encontrar en otro lado.