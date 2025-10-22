Lima Arena: nuevo espacio cultural y de entretenimiento con enfoque ambiental

En Lima Arena están convencidos de que los proyectos de gran escala deben construirse con base en la información científica, el diálogo abierto, la transparencia y el respeto por el entorno natural y social. Por eso, el recinto ha sido diseñado bajo altos estándares de sostenibilidad y tecnología, y busca consolidar a Lima como una de las principales ciudades de la región con infraestructura de primer nivel para eventos de gran formato.
Lima Arena ofrecerá, por primera vez en Lima y en el Perú, un recinto completamente insonorizado, moderno y seguro, diseñado para acoger espectáculos de nivel nacional e internacional, así como eventos deportivos y culturales. La inversión total del proyecto, estimada en 100 millones de dólares, es una de las más importantes en infraestructura cultural y de entretenimiento del país. Este monto será financiado en un 100% por capital privado.