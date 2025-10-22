Lima Arena: nuevo espacio cultural y de entretenimiento con enfoque ambiental

Lima Arena contará con tecnología de insonorización que reducirá el impacto sonoro de los espectáculos en la zona. | Fuente: Lima Arena

Respeto por el Parque de las Leyendas y su valor ambiental y social

El proyecto se ha planteado en un área lateral del Parque de las Leyendas y ocupará únicamente el 2% de su superficie, sin interferir con las zonas del zoológico ni con el área arqueológica. Desde el inicio, se ha puesto especial atención en cumplir con las leyes peruanas y en incorporar los estándares internacionales más exigentes en materia de sostenibilidad ambiental y responsabilidad social.

Un aspecto central es la implementación de tecnología de insonorización de última generación, que permitirá eliminar el impacto sonoro que actualmente generan los espectáculos al aire libre en el Parque, así como en otras zonas de la ciudad.

Los estudios técnicos de acústica realizados por especialistas internacionales (WJHW) y corroborados por profesionales latinoamericanos demuestran que el diseño del recinto reducirá de manera drástica la propagación del sonido, incluso en eventos de máxima capacidad.

Además, los informes establecen que los niveles sonoros actuales en la zona ya superan los límites permitidos por la normativa, y que el nuevo recinto contribuirá a mejorar significativamente la calidad ambiental del entorno. Esto también se verifica cuando se analiza el nivel de presión sonora abierto en sus diferentes frecuencias, observando que el nivel actual es superior al que emitirá el Lima Arena tanto en frecuencias altas como bajas.

Lima Arena, con su diseño acústico de vanguardia, emitirá solo 37 decibeles hacia el exterior, equivalente al nivel sonoro de una biblioteca. Se trata de una mejora fundamental, ya que los actuales niveles de ruido en la zona alcanzan picos de 80 a 90 decibeles, permitiendo que eventos que hoy se realizan al aire libre se puedan llevar a cabo en su interior disminuyendo así la actual contaminación sonora. Este cambio marca un hito en la integración del entretenimiento con el bienestar urbano.