Mes de los milagros: ¿El banco te rechazó? Accede a un préstamo de S/100 mil en reconocida Fintech

Prestamype ofrece préstamos desde S/15 mil hasta S/2 millones, incluso si no cuentas con un historial crediticio perfecto. Rápido, seguro y 100 % digital.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Octubre es conocido como el Mes de los Milagros, un tiempo de esperanza y segundas oportunidades. Y para muchos peruanos, conseguir un préstamo puede sentirse precisamente así: un milagro difícil de alcanzar. Más aún cuando el banco los rechaza por no tener un historial crediticio perfecto.

Sin embargo, hoy existen opciones para romper con ese patrón. Una de ellas es Prestamype, la Fintech peruana que ha cambiado la historia de miles de personas al brindarles acceso a financiamiento sin las restricciones de la banca tradicional. Según Forbes, está entre las 100 mejores startups del país, con más de S/ 1600 millones desembolsados desde su creación en 2017.

Ingresa AQUÍ y precalifica para un préstamo con Prestamype.

Beneficios de Prestamype: una Fintech con respaldo y confianza

Con más de siete años de experiencia, Prestamype se ha consolidado como la Fintech más grande del Perú, con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019). Su respaldo incluye alianzas estratégicas con Salkantay VC, AVP y el BID Lab, además de una ronda Pre-Serie A de US$ 5 millones liderada por inversionistas internacionales como Oikocredit y ALIVE (Acumen Latam Impact Ventures).

Principales beneficios de solicitar un préstamo:

Montos altos: desde S/15 mil hasta S/2 millones .

. Tasa de interés mensual desde 0.84 % .

. Plazos flexibles de 1 a 6 años, con posibilidad de renovación.

de 1 a 6 años, con posibilidad de renovación. Evaluación de riesgo inclusiva , que no descarta por estar en Infocorp.

, que no descarta por estar en Infocorp. Desembolso rápido : promedio de 15 días.

: promedio de 15 días. Cronogramas personalizados, adaptados a las necesidades del cliente.

Requisitos para acceder al préstamo

Para calificar, se necesita contar con un inmueble inscrito en la SUNARP que sirva como garantía, ya sea casa, oficina o local comercial. La propiedad debe estar ubicada en Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco, y debe estar libre de problemas legales o gravámenes.

Estos requisitos garantizan procesos claros y seguros, alineados con el compromiso de Prestamype de ofrecer préstamos justos y acordes a la capacidad de pago de cada persona, evitando condiciones abusivas o poco transparentes.

Precalifica hoy y haz realidad tu milagro financiero

Porque en este Mes de los Milagros, más que un préstamo, puedes encontrar una nueva oportunidad para crecer. Precalifica aquí para un préstamo y descubre por qué miles de peruanos ya confían en Prestamype.