¡MLBB X Star Wars! Conoce cómo ganar las nuevas apariencias del Maestro Yoda, Darth Vader y más

Hasta el 15 de agosto los jugadores pueden adquirir cuatro nuevas apariencias asociadas a los personajes clásicos de la saga. | Fuente: Mobile Legends: Bang Bang

¡Al fin llegó la colaboración que todos esperábamos! Por primera vez, Star Wars aterriza en el mundo de Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) en América Latina. ¡Así como lo lees!

Desde el 18 de julio y hasta el 15 de agosto los jugadores de MLBB y los fanáticos de Star Wars en Perú, Bolivia, México, Chile, Colombia, Argentina, Venezuela y Brasil pueden adquirir cuatro nuevas apariencias asociadas a los personajes clásicos de la saga como Cíclope "Maestro Yoda", Argus "Darth Vader" y más.



Con un exquisito diseño de habilidades y una experiencia extrema en el campo de batalla, ya puedes experimentar la emoción de Star Wars en MLBB luchando en la Tierra del Amanecer y apoyando a tu lado favorito: el de la luz o el oscuro.

Esta propuesta, extraña y a la vez atractiva, plantea una colaboración entre dos marcas muy reconocidas, pero de campos distintos. En muy poco tiempo desde su lanzamiento ya ha logrado críticas muy positivas, especialmente de los fans de Star Wars. Es muy probable que con esta apuesta MOONTON Games logre atraer a su afamado videojuego MOBA a muchos fanáticos de la saga que es un fenómeno mundial de la cultura pop.

¿Cuáles son las nuevas apariencias de Star Wars?

Ahora puedes acceder a estas cuatro nuevas apariencias que traen de vuelta a los icónicos personajes de Star Wars:

1) Argus "Darth Vader": En la cultura actual, hay pocas frases tan famosas como “I am your father” o “The force is strong on this one”. Su verdadero nombre es Anakin Skywalker, era un esclavo en el planeta Tatooine hasta que fue descubierto por el Maestro Qui-Gon y el Maestro Obi-Wan Kenobi cuando apenas era un niño.

Para la skin de Darth Vader, el cambio más llamativo está en la Ultimate, la esfera roja está mejor lograda, es más rojiza, logra levitar y los efectos son mucho mejores. Se ha logrado una buena optimización con un interesante efecto que se logra al cargar.

2) Cíclope "Maestro Yoda": Del lado de la luz, entrena a jóvenes Padawans (aprendices de Jedi) para que se conviertan en maestros sobresalientes. El Maestro Yoda puede parecer pequeño de tamaño, pero es extremadamente poderoso.

En la primera habilidad, el Maestro Yoda lanza su sable de luz verde hacia delante para impactar a sus enemigos. En la segunda, vemos una de sus famosas habilidades que es levitar rocas, las cuales hace girar a su alrededor y luego las arroja a los enemigos. La última es un tipo de rayo o bola electromagnética que genera con el poder de la fuerza.

Kimmy "Jet Trooper de la Primera Orden". | Fuente: Mobile Legends: Bang Bang

3) Kimmy "Jet Trooper de la Primera Orden": La tasa de disparos ultra baja de White Bing siempre ha sido una broma para los fanáticos de Star Wars. Cuando White Bing se convierta en la tiradora en MLBB, ¿su nivel de tiro será diferente? Todo depende del jugador.

Tanto la primera habilidad como los golpes básicos son bastante similares. En la segunda habilidad lanza pequeñas granadas para incrementar el área de impacto en un enemigo, mientras que la tercera habilidad logra unos efectos increíbles.

4) El Alucard "Obi-Wan Kenobi": Empuñando el sable de luz azul en el campo de batalla, Alucard como Obi-Wan Kenobi mostrará todas las habilidades de un Maestro Jedi.

Alucard ya tiene de por sí unos efectos bastante rápidos y con esta skin se logra aún más velocidad. Con la segunda habilidad logra que la espada dé una vuelta, pero sin moverse. Finalmente, en la última habilidad se notan mucho más los efectos cuando marca sobre los enemigos dos sables de luz cruzados en forma de ‘X’, uno de color verde y otro rojo.

El Alucard "Obi-Wan Kenobi". | Fuente: Mobile Legends: Bang Bang

MLBB X Star Wars: ¿Cómo obtener las nuevas apariencias?

Solo hasta el 15 de agosto, los jugadores de Mobile Legends: Bang Bang pueden usar diamantes o tickets galácticos para sortear y adquirir las cuatro increíbles apariencias de personajes y destacar en el campo de batalla.

Para empezar a disfrutar de esta colaboración y elegir entre el campamento de la luz o el lado oscuro, descarga ahora Mobile Legends: Bang Bang. La colaboración está disponible en ciertas regiones, con más asociaciones en el futuro. Obtén más información sobre el evento exclusivo y descarga MLBB ingresando aquí.

¿Cómo se ven los personajes de Star Wars en MLBB?

Los mejores efectos, personajes y habilidades están en un solo lugar. Conoce cómo se ven las cuatro nuevas apariencias basadas en los icónicos personajes de Star Wars mirando el siguiente video:

Experimenta los impresionantes efectos de MLBB x StarWars mirando el tráiler oficial de la colaboración aquí:

¿Qué es Mobile Legends: Bang Bang?

Mobile Legends: Bang Bang es el juego multiplayer online battle arena (MOBA) más popular en todo el mundo que reúne a las comunidades a través del trabajo en equipo y la estrategia. Con más de mil millones de instalaciones y más de 105 millones de usuarios activos mensuales, el galardonado juego se encuentra entre los 10 más jugados en más de 120 países. Con un amplio alcance en toda la región de Asia Pacífico, el multijugador está disponible en 190 países con una amplia presencia global de esports.

Esta colaboración con Star Wars es una muestra del compromiso de MONTOON Games con el ecosistema de los esports. MOONTON es una empresa que se especializa en el desarrollo y publicación de videojuegos, varios de los cuales han obtenido renombre internacional. Entre ellos, Mobile Legends: Bang Bang es el juego que más reconocimiento ha obtenido.