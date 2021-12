Obesidad en pandemia: ¿Cuándo realizar la cirugía bariátrica y cuáles son los requisitos?

La mayoría de los procedimientos quirúrgicos bariátricos ya cuentan en la actualidad con técnicas mínimamente invasivas y recuperaciones más rápidas. | Fuente: Copyright (c) 2018 New Africa/Shutterstock. No use without permission.

En el Perú, se estima que 8 millones de personas padecen obesidad, una enfermedad crónica que puede presentarse a cualquier edad y que, ante la pandemia, constituye un factor de riesgo muy peligroso: las personas con obesidad presentan 46 % más de riesgo de contagio, doble riesgo de necesitar hospitalización y 8 veces más probabilidades de fallecer por COVID-19, según la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud.

¿Por qué la obesidad presenta más riesgo frente a la COVID-19? Según comenta el Dr. Eduardo Reyes, cirujano general Laparoscópico y Digestivo de Cirugía Bariátrica Lima, algunas de las causas son que las personas obesas suelen presentar menor inmunidad frente a infecciones (las defensas bajan aún más si se tiene diabetes), un tamaño pulmonar reducido debido a gran volumen abdominal y por el estado proinflamatorio que genera la obesidad.

Los malos hábitos alimenticios, el sedentarismo, la genética y los problemas psicológicos no resueltos son algunos de los factores que fomentan la obesidad. Esta, a su vez, puede desencadenar otro tipo de enfermedades como hipertensión arterial, infartos cardiacos, diabetes e incluso ciertos tipos de cáncer.

Para evitar complicaciones, es importante llevar una dieta balanceada, realizar actividad física moderada y mantenerse hidratados. Sin embargo, cuando la salud está en riesgo y el trabajo nutricional no da resultados, se puede empezar a pensar en una cirugía bariátrica para lograr la pérdida de peso. Pero… ¿en qué momento realizar una? ¿Cuáles con los requisitos? ¿Qué tipos de cirugías existen?

Cirugía Bariátrica: ¿Cuáles son los requisitos y el tiempo de recuperación?

De acuerdo con el Dr. Eduardo Reyes de Cirugía Bariátrica Lima, los pacientes pueden optar por una cirugía bariátrica cuando su índice de masa corporal (IMC) es:

- 40 o más.

- Entre 35 y 40, y tiene diabetes, presión arterial alta, colesterol alto, enfermedad del hígado graso o apnea del sueño.

- Entre 30 y 35, y tiene diabetes no controlada.

La mayoría de los procedimientos quirúrgicos bariátricos ya cuentan en la actualidad con técnicas mínimamente invasivas: incisiones más pequeñas y recuperaciones más rápidas. Los pacientes suelen irse de alta al día siguiente de la operación y se recuperan en dos o tres semanas.

Tipos de procedimientos bariátricos: balón, manga y bypass

Existen varios tipos de cirugía dependiendo de la necesidad particular de cada paciente. Para determinar la adecuada, el cirujano bariátrico debe tener en cuenta el historial, las condiciones y expectativas del paciente.

El balón intragástrico es un procedimiento que no llega a ser una cirugía, ya que no requiere de incisiones en el abdomen y, por ende, no deja cicatrices. Está dirigida a pacientes con sobrepeso y obesidad de bajo grado. Se basa en colocar durante un año un balón dentro del estómago por medio de una endoscopía digestiva; este balón causa saciedad temprana con pequeñas raciones de alimento y puede hacer bajar de peso al paciente hasta 25 kilos en un año de uso.

En el caso de la manga gástrica, es una cirugía laparoscópica, es decir, de mínima invasión, en la que se retira del cuerpo el 80 % de estómago del paciente, causando saciedad temprana con raciones pequeñas; además, reduce el apetito. Está dirigida a pacientes con obesidad. Es la cirugía más realizada en el mundo y con menor tasa de complicaciones. Puede bajar de peso al paciente entra 30 y 70 kilos además de ayudar a controlar enfermedades producidas por la obesidad.

Por otro lado, está el bypass gástrico, una cirugía en la que se reduce el tamaño del estómago y se realizan reconexiones intestinales para que el paciente sienta llenura con pequeñas raciones de alimento; además, reduce la absorción de nutrientes. Es ideal para pacientes que tienen entre 70 a 100 kilos sobre su peso ideal y también para diabéticos.

Cirugía Bariátrica Lima: Especialistas en cirugías de alta complejidad para obesidad

