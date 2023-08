Obtén el código de bono Inkabet para este mes y duplica tus opciones

Recibe un código de bono Inkabet para el mes de agosto y duplica tus chances de apostar en las apuestas deportivas o el casino.

Inkabet es una casa de apuestas peruana que funciona en el país desde el 2012. Es una plataforma legal y segura para realizar apuestas. Por lo general,para comenzar a apostar en una casa de apuestas y obtener regalos, puedes aplicar un código promocional.

Sin embargo, el código de bono Inkabet no existe, ya que no necesitas uno para recibir beneficios de bienvenida en tu cuenta. Con solo registrarte, y sin necesidad de usar un código promocional Inkabet, recibirás el 100% de reintegro hasta S/400 en tu primer depósito.

Bono de bienvenida Inkabet Características Código de bono Inkabet Bienvenida deportes Obtén un bono del 100% de tu primer depósito hasta S/400 APUESTA EN INKABET PERÚ Bienvenida casino Duplica tu primer depósito hasta S/400 APUESTA EN INKABET PERÚ Bono segundo depósito Recibe el 50% de tu segundo depósito hasta S/200 APUESTA EN INKABET PERÚ

¿Cuál es el código promocional Inkabet?

Como ya mencionamos, el código de bono Inkabet no es necesario. Con sólo registrarte en Inkabet podrás ser parte de los usuarios con beneficios. Si eres un cliente nuevo de Inkabet, podrás recibir el bono de bienvenida.

En Inkabet registrarse es gratis y fácil. Así que, si ya completaste tu registro, podrás obtener un bono de reintegro de 100% de tu primer depósito. Luego de que hagas tu primer depósito, recibirás el doble hasta S/400 por única vez por cada cuenta.

¿Qué se puede obtener con el código de bono Inkabet?

Las casas de apuestas suelen entregar un bono de bienvenida para nuevos clientes. En el caso de Inkabet, el código de bono Inkabet te permite recibir uno de estos bonos. Cuando uses el código promocional Inkabet, podrás duplicar el primer depósito de tu cuenta. Al depositar dinero en tu cuenta, Inkabet te reintegrará el 100% con un tope de S/400 soles para que puedas seguir jugando.

Ten en cuenta que el reintegro del depósito es para ser empleado en apuestas en la plataforma. Es decir, no podrás retirar el bono ni las ganancias antes de apostar todo el bono.

Otras ofertas de bienvenida

En Inkabet, el bono de bienvenida no existe solamente para las apuestas deportivas. En el caso de que lo que te interese sea el casino, podrás optar por usar el código promocional Inkabet para los juegos de azar.

El bono de bienvenida que obtendrás con el código, consiste en recibir el 100% de reintegro del primer depósito. En este caso, también tiene un tope de S/400. Además, también hay un monto mínimo que hay que depositar para recibir el bono y es de S/20. Recuerda que tienes 7 días para activar el código de bono Inkabet.

Consideraciones legales sobre el código promocional Inkabet

Para poder acceder al bono obtenido con el código de bono es necesario cumplir con ciertos requisitos. Si no se cumplen las condiciones determinadas por el operador, el usuario no podrá recibir el bono en su cuenta.

Algunos de estos requisitos son hacer un depósito mínimo de S/20 y reclamar el bono antes de terminados los 7 días de creada la cuenta. Además, deberás primero apostar todo el monto del dinero que depositaste para poder utilizar el bono.

Esta oferta es válida una vez por usuario, así que no intentes hacerte otra cuenta para volver a recibir este bono.

¿Cómo obtener el código de bono Inkabet?

Con el código promocional Inkabet tienes más posibilidades de probar suerte en las apuestas. Al recibir el doble de tu primer depósito, doblas las chances para apostar. Todos los nuevos usuarios de Inkabet pueden recibir un bono de bienvenida al registrarse. Para recibir el bono de bienvenida, debes seguir los siguientes pasos:

Crea una cuenta nueva en Inkabet. No debes haber tenido una cuenta anteriormente para poder recibir el bono.

Completa todo el registro con tus datos personales correctos.

Acepta los términos y condiciones.Confirma que tienes 18 años o más.

Confirma tu cuenta con el link enviado a tu correo electrónico.

Verifica tu cuenta con tu foto del DNI de frente y dorso.

Realiza tu primer depósito. Recuerda que para recibir la promoción debes depositar al menos S/20.

Ve a la sección de bonos pendientes y activa tu bono.

Apuesta el monto total depositado para que el bono se desbloquee.

Tienes 7 días para activar tu bono en la sección de bonos pendientes.

Recuerda que el tope máximo es de S/400. Es decir que, si depositas más de ese monto, no recibirás un bono por encima de esa cantidad de dinero.

Opinión sobre el código promocional Inkabet

La casa de apuestas Inkabet tiene un bono de bienvenida convencional dentro del mercado peruano. Son muchas las plataformas que ofrecen un reintegro de algún porcentaje del primer depósito.

Cada una de las casas tiene sus propios términos y condiciones. El código de bono Inkabet tiene algunas ventajas y desventajas.

Pros Contras El bono puede usarse para apuestas deportivas o para el casino. El bono no ofrece giros gratis para el casino El monto máximo de reintegro es de S/400. Debe apostarse todo el depósito para recibir el reintegro. Reclamar el bono es bastante simple. Solo tienes 7 días para reclamarlo.

Comparación con el código promocional de otros dos operadores

Inkabet no es la única casa de apuestas que ofrece un código de promoción para usuarios nuevos. Muchas de las plataformas tienen bonos de bienvenida que son fáciles de reclamar y utilizar para duplicar las chances de apostar. Aquí veremos qué ofrecen en los bonos algunos operadores de apuestas.

Casa de apuestas Código Promocional Oferta de bienvenida deportes Oferta de bienvenida casino Depósito mínimo Inkabet Sin código S/400 S/400 S/20 1xbet 100MAX S/450 S/6000 + 150 giros gratis S/3 Betsson Sin código S/50 50 giros gratis s/50

Preguntas frecuentes sobre el código promocional Inkabet

¿Cuántas veces puedo reclamar el código de bono Inkabet?

Este bono solo se puede reclamar una vez por persona. Este bono de bienvenida es para usuarios nuevos que nunca hayan tenido una cuenta en Inkabet. No podrás hacer diferentes cuentas para recibirlo varias veces porque la plataforma cruza los datos para ver cuentas repetidas. Tampoco podrás crear una cuenta falsa porque deberás validar tus datos.

¿Puedo tener el bono de deportes y de casino al mismo tiempo?

No. Debes elegir entre uno de los dos bonos para recibir en tu cuenta. Si bien solo con una cuenta puedes acceder a las dos grandes secciones que ofrece Inkabet, no podrás tener los dos bonos de bienvenida. Si eliges el de deportes, no recibirás nada para el casino. No puedes cambiarlo una vez que elijas el bono, así que elige el que creas que te será más útil.

¿Cómo realizo el primer depósito para recibir el bono?

Después de que inicies sesión en tu cuenta, debes hacer clic en el botón “Depósito”. Una vez allí, deberás elegir el método de pago que más prefieras. Luego elige el monto que depositarás y sigue los pasos que te indique la página. Cuando ya tengas tu depósito en tu cuenta, deberás apostar el total del depósito para desbloquear el bono de bienvenida y seguir apostando.

¿Puedo apostar el bono desde la app móvil?

Sí. Inkabet tiene una app con la que puedes hacer lo mismo que en el sitio web. Para usar el código de bono Inkabet, debes seguir los mismos pasos que sigues en la página para poder acceder al bono.

Una vez que ya hayas hecho el depósito y ya puedas usar el bono, podrás apostar en los eventos que quieras. La interfaz de la app es simple y fácil de usar, así que puedes apostar desde cualquier lugar.

– Publicidad / Contenido Comercial – Los términos y condiciones de Inkabet se aplican / Solo nuevos usuarios / 18+ Juego responsable. – Este texto está basado en una experiencia personal de la redactora Lourdes Delich sobre las ofertas de Inkabet.