¿Quién debe responder por tu familia en los Censos 2025? Conoce al Informante Calificado

Los Censos Nacionales 2025 en Perú están en marcha y no todos necesitan estar en la vivienda. Descubre el rol clave del "Informante Calificado": la persona mayor de 18 años que será la voz oficial de tu hogar. ¡Prepara la información y facilita el proceso!

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los Censos Nacionales 2025 ya está en marcha y, hasta el 31 de octubre, millones de hogares en todo el Perú recibirán la visita de un censista. Una de las dudas más comunes es: ¿tenemos que estar todos en casa para responder? La respuesta es simple: no. Solo se necesita a un Informante Calificado.

¿Quién es el Informante Calificado de los Censos Nacionales 2025?

El Informante Calificado es la persona designada para representar a tu hogar durante la entrevista censal. Debe cumplir con dos requisitos fundamentales:

Ser mayor de 18 años. Ser residente habitual de la vivienda y conocer la información de todos los miembros del hogar.

Puede participar cualquier persona adulta que resida de manera habitual en la vivienda y que conozca con precisión los datos de todos los miembros del hogar. Su rol es fundamental, pues será quien responda todas las preguntas del censista, sin necesidad de que los demás estén presentes.

¿Qué datos debe tener listos el Informante Calificado?

Para que la entrevista de los Censos Nacionales 2025 sea rápida y sin complicaciones, el Informante Calificado debe estar preparado con:

Datos básicos de cada miembro del hogar: nombres completos, número de DNI, fecha de nacimiento, edad y lugar de nacimiento.

de cada miembro del hogar: nombres completos, número de DNI, fecha de nacimiento, edad y lugar de nacimiento. Información educativa y laboral: nivel de estudios alcanzado, si está trabajando, buscando empleo o a qué se dedica.

nivel de estudios alcanzado, si está trabajando, buscando empleo o a qué se dedica. Salud: si cuenta con seguro, si tiene alguna discapacidad permanente o dificultad sensorial.

Datos de la vivienda: materiales de construcción, número de habitaciones, acceso a agua, desagüe, electricidad e internet.

si cuenta con seguro, si tiene alguna discapacidad permanente o dificultad sensorial. materiales de construcción, número de habitaciones, acceso a agua, desagüe, electricidad e internet. Otros aspectos importantes: lengua materna, pertenencia a un pueblo indígena u originario, y migración (si alguien vivía en otro lugar hace cinco años).

Tener esa información clara ahorra tiempo y asegura que los datos sean confiables.

¿Por qué es tan importante este rol?

Porque el Informante Calificado es la voz oficial del hogar durante los Censos Nacionales 2025. Gracias a él o ella, el INEI podrá recoger información precisa que servirá para planificar de manera focalizada colegios, hospitales, programas sociales y servicios básicos en todo el país. Además, recuerda que todos los datos son confidenciales y están protegidos por ley.

Lo más importante: No se necesita que todos los miembros de tu familia estén presentes. Solo basta con que tengan elegido a su Informante Calificado. Así, el proceso será rápido, seguro y ordenado.