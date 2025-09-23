“Raíces del Alma”: Vive la experiencia inmersiva que combina música, danza y gastronomía peruana

Dale la bienvenida a la primavera este sábado 27 con “Raíces del Alma”, un show buffet inmersivo que celebra la riqueza de la cultura peruana a través de la música, la danza y la gastronomía. Con cuatro mini escenarios, te sentirás siempre en primera fila.

Nada mejor que disfrutar de la primavera con un show lleno de ritmo, aroma y sabor a Perú. Ya puedes festejar y deleitarte con lo mejor de nuestro país en “Raíces del Alma”, el almuerzo/cena con show inmersivo que revive lo mejor de la identidad peruana con cuadros artísticos repletos de color, energía y emoción: desde el ritmo vibrante de los caporales hasta la elegancia de la marinera, la fuerza del huaylarsh y el espíritu festivo de la marinera.

Un espectáculo de primer nivel que combina la música en vivo, las danzas y la gastronomía peruana en un formato innovador: cuatro plataformas o mini escenarios que hacen sentir al público siempre en primera fila, acompañado de un buffet peruano que rescata nuestros mejores sabores.

Este espectáculo se presentará el sábado 27 de septiembre a las 6:30 p.m. (cena) en el Restaurante del Hotel Sheraton Lima Historic Center, en pleno corazón del Centro Histórico de Lima. El show también estará disponible en el mes de octubre en las siguientes fechas: sábado 25 de octubre (cena desde las 6:30 p.m.) y el domingo 26 de octubre (almuerzo desde la 1:00 p.m.).

Lo mejor del Perú es un solo lugar

Con música, danza, sabores y tradición, “Raíces del Alma” promete una experiencia que emociona, sorprende y conecta. Una cita cultural imperdible para quienes buscan celebrar lo mejor del Perú con los cinco sentidos. Sin duda, un plan perfecto para familias, turistas y amantes de nuestra cultura que buscan vivir el Perú de una forma auténtica, innovadora y emotiva.

La puesta en escena es acompañada de una propuesta culinaria única: un buffet peruano variado, estaciones con lo mejor de nuestra gastronomía y un cóctel de bienvenida. Aquí, la cocina y el arte se entrelazan: mientras los sabores llegan a la mesa, la historia y la tradición cobran vida alrededor.

Venta de entradas online

“Raíces del Alma” es una experiencia que toca corazones y que se perfila como una cita cultural imperdible en la ciudad. Vive la primavera con tradición y criollismo en este show inmersivo que recopila lo mejor de la música y gastronomía peruana. Adquiere tus entradas de forma online en la web oficial www.raicesdelalma.pe o comunícate al 986 212 783.

No te pierdas este espectáculo único

Disfruta de la alegría de ser peruano con la familia o con amigos. Si eres turista, es una ocasión excepcional para conocer lo mejor del país. Nuestra música y nuestros sabores te esperan.

