ScotiaRISE: uniendo esfuerzos para construir un futuro más resiliente

Luis (19), accedió a capacitaciones de emprendedurismo y capital semilla; ahora tiene su propio negocio. En alianza con Fundación FC Barcelona y World Vision.
Desde 2021, el banco impulsa proyectos colaborativos que han beneficiado a más de 200 mil personas en todo el país, reafirmando su compromiso con un crecimiento inclusivo y sostenible.

Como parte de su compromiso con la sostenibilidad, Scotiabank trabaja para generar valor compartido en el país, integrando criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en su modelo de negocio. Esta visión se articula en cuatro pilares fundamentales: sociedad inclusiva, liderazgo y gobierno corporativo, acción ambiental y resiliencia económica.

En el marco de este último pilar, la resiliencia económica, el banco impulsa iniciativas que abren nuevas oportunidades para que miles de personas puedan crecer, aprender y salir adelante. Este propósito se materializa a través de ScotiaRISE, la plataforma global de inversión social de Scotiabank, que desde 2021 promueve proyectos que fortalecen capacidades y generan desarrollo con sentido en comunidades vulnerables. Es una apuesta decidida por el progreso con propósito, donde el trabajo conjunto se convierte en motor de transformación.

ScotiaRISE representa una red de alianzas que transforma realidades, a través de colaboraciones con organizaciones como CARE Perú, Es Hoy, World Vision, Aldeas Infantiles SOS, Fundación Forge y CESAL, entre otras. El objetivo es promover soluciones sostenibles que generan impacto en educación, empleabilidad, inclusión y acción climática.

“Cuando trabajamos desde un enfoque ecosistémico, articulando esfuerzos con distintos actores, no solo generamos impacto: también fortalecemos la confianza en el futuro y en nuestra capacidad de construir un país más resiliente”, destaca Giuliana Pacheco, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Scotiabank.

Génesis (12) y su mamá, beneficiarias del proyecto 'Crianza con Ternura', para cerrar ciclos de violencia intergeneracional en Punchana, Loreto. En alianza con Fundación FC Barcelona y World Vision.
Productores de cacao beneficiarios del proyecto
Productores de cacao beneficiarios del proyecto "Guardianes del Bosque", en capacitación de fortalecimiento de bionegocios en la Amazonía ucayalina, junto a CESAL. | Fuente: ScotiaRISE

En solo cuatro años, más de 209 mil personas en distintas regiones del Perú se han beneficiado de estas iniciativas. Cada proyecto parte de una misma convicción: el desarrollo sostenible se construye desde la colaboración y la confianza, potenciando las capacidades locales y sembrando oportunidades que perduran.

Con esta visión, ScotiaRISE reafirma el compromiso de Scotiabank con el crecimiento inclusivo del país, impulsando un modelo de impacto que trasciende fronteras y contribuye a un futuro más próspero y equitativo para todos.

Descubre más sobre ScotiaRISE ingresando a www.scotiabank.com.pe/scotiarise.

