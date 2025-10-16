¿Terror a los intereses altos? Accede a un préstamo de S/100 mil a una tasa desde 0.84 % mensual

En un contexto donde los intereses pueden asustar más que una película de terror, Prestamype ofrece una alternativa real y segura para quienes buscan préstamos con montos altos, tasas justas y condiciones flexibles.

No hace falta esperar a Halloween para sentir miedo. A veces, basta con ver las tasas de interés que cobran algunos bancos para que más de uno se asuste. Pedir un préstamo puede parecer una decisión arriesgada, sobre todo cuando las condiciones no son claras o los pagos terminan siendo mayores de lo esperado.

Por eso, Prestamype, Fintech peruana con más de 8 años de experiencia en el sector financiero, ofrece una alternativa para acabar con esos “sustos” financieros. Con tasas mensuales desde 0.84% y montos que van desde S/15 mil hasta S/2 millones, sus préstamos son una opción segura, flexible y accesible, incluso para quienes no cuentan con un gran historial crediticio.

Beneficios de los préstamos de Prestamype

Prestamype se ha consolidado como sinónimo de confianza y respaldo en el mercado financiero peruano. Gracias a su experiencia, alianzas estratégicas con fondos como BID Lab, Salkantay VC y AVP, y su enfoque en la inclusión financiera, garantiza procesos seguros, transparentes y a medida de cada cliente.

Estos son los principales beneficios:

Montos altos: desde S/15 mil hasta S/2 millones.

desde S/15 mil hasta S/2 millones. Tasa de interés mensual desde 0.84%.

Plazos de 1 hasta 6 años , renovables previa evaluación.

, renovables previa evaluación. Evaluación de riesgo flexible , sin descartar por estar en Infocorp o no tener historial crediticio.

, sin descartar por estar en Infocorp o no tener historial crediticio. Desembolso rápido: en promedio, en solo 15 días.

en promedio, en solo 15 días. Cronogramas a medida , con libertad para elegir cómo amortizar el capital.

, con libertad para elegir cómo amortizar el capital. Experiencia y respaldo: Prestamype es parte de P2P Finance Consulting SAC, inscrita en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

Requisitos para acceder a un préstamo

Para precalificar a un préstamo en Prestamype, el interesado debe contar con un inmueble como casa, departamento, oficina o local comercial inscrito en la SUNARP y libre de problemas legales en los Registros Públicos o en la Municipalidad correspondiente.

El inmueble debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao o en ciudades como Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco. Con esta base, Prestamype evalúa cada caso de forma personalizada, asegurando condiciones justas y acordes al perfil de pago de cada cliente.

Solicita tu préstamo hoy mismo con Prestamype

¡Supera el miedo a endeudarte! Con Prestamype, las personas acceden a tasas competitivas, plazos flexibles y la confianza de una Fintech peruana respaldada por instituciones internacionales.

Precalifica tu préstamo en minutos y olvídate del terror a los intereses altos. INGRESA AQUÍ.