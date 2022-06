Turismo y Negocios de la USS presentó sus estrategias académicas para la formación de estudiantes que impulsen el sector

El turismo es uno de sectores más importantes para el desarrollo de nuestro país: aporta cada año al crecimiento de la economía peruana y genera empleo. | Fuente: USS

El turismo es uno de sectores más importantes para el desarrollo de nuestro país: aporta cada año al crecimiento de la economía peruana y genera empleo. Sabiendo de su importancia, la Escuela Profesional de Turismo y Negocios de la Universidad Señor de Sipán (USS) viene fortaleciendo las competencias de los futuros profesionales para el sector turismo a través de diversas acciones.

Una de las estrategias que aplica la escuela es la movilidad académica que se realiza en el marco del Programa Académico Internacional de Proyectos Especiales (Paipe) con las llamadas “clases espejo” con universidades extranjeras. De igual manera, impulsan el desarrollo de cátedras libres que fortalecen y complementan el plan curricular, también han establecido alianzas con organismos del sector y cuentan con profesionales reconocidos a nivel nacional (docentes top).

“Somos conscientes del potencial turístico que ofrece la macrorregión norte y de su importancia en el desarrollo de la misma, por esa razón trabajamos intensamente en formar académica y éticamente a los futuros profesionales que se encargarán de la gestión de las empresas prestadoras de servicios turísticos, así como de la gestión de los recursos turísticos para convertirlos en destinos sostenibles”, aseveró la Mag. Cinthy Espinoza Requejo, directora de la Escuela Profesional de Turismo y Negocios de la USS.

Los docentes top de la escuela

Iván La Riva Vegazzo es uno de los docentes top de la Escuela Profesional de Turismo y Negocios USS. El profesional desarrolla la asignatura de Legislación Turística y Comercial del III ciclo de estudios y posee el grado de magíster en Gestión y Planificación Turística. También es miembro del Comité Consultivo de la Sociedad Iberoamericana de Derecho del Turismo y consultor nacional en turismo sostenible. Cuenta con más de veinte libros publicados en legislación, historia y turismo.

“Es un hecho que para que una empresa sea exitosa y desarrolle un destino turístico que logre posicionamiento, se tiene que cumplir con las normas. El ordenamiento social se centra en la obediencia y respeto por las normas jurídicas, de la misma forma esta obediencia es trasladada al mundo del turismo”, aseguró Riva Vegazzo.

Otro punto que resalta son los valores los cuales son muy importantes en la formación personal de un profesional. “Es por eso que no podemos hablar de un profesional exitoso en turismo o en otras especialidades si no tiene identidad por lo suyo, si no cuenta con ventajas competitivas que lo haga distinto de los demás. La gran diferencia de la USS es que dota de valores a sus estudiantes y egresados para que sean mejores profesionales, mejores peruanos, mejores personas”, concluyó.

Del mismo modo, destaca Rocío Barrios Alvarado, docente top que dicta la asignatura de Introducción al Turismo del I ciclo. La profesional es máster en Gerencia Pública por Eucim Business School de España. Barrios Alvarado, se desempeñó como ministra en las carteras de Producción y de Comercio Exterior y Turismo, fue presidenta del Instituto Nacional de Calidad y cuenta con más de veinte años de experiencia en el sector público en cargos gerenciales y de toma de decisiones.

“La función que cumple la academia es prioritaria, ya que a través de la educación podemos contar con profesionales capaces de afrontar los retos que el sector público emprende, es por eso que la USS cuenta con una serie de estrategias que van a formar profesionales con esa capacidad. Entre las estrategias que se desarrollan en la escuela podemos mencionar los convenios con organismos del sector, así como con universidades extranjeras a fin de lograr mejores capacidades. Asimismo, la contratación de docentes de jerarquía nacional que impulsan el empoderamiento entre los estudiantes en el conocimiento de la realidad”, comenta Barrios.

“Lambayeque es una región altamente productiva y se caracteriza por el potencial para desarrollar una buena capacidad turística. Por ello y otros motivos, invito a los jóvenes a que se sumen a estudiar en la USS toda vez que desde la Escuela Profesional de Turismo y Negocios estamos asumiendo el reto de crear profesionales con conciencia, conocimiento y altamente críticos para afrontar los desafíos que el turismo nos demanda de cara a la pospandemia”, concluye.