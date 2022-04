Universidad Continental destaca internacionalmente en Aprendizaje en línea, Empleabilidad, Inclusión e Investigación

La UC ha logrado 4 estrellas a nivel institucional en el prestigioso sistema de clasificación británico QS Stars Rating System. | Fuente: Universidad Continental

El prestigioso sistema de clasificación británico, QS Stars Rating System, otorgó el puntaje de 4 estrellas a nivel institucional a la Universidad Continental (UC). Este reconocimiento destaca su liderazgo en las categorías de Aprendizaje en línea, Empleabilidad, Inclusión, Responsabilidad Social, Internacionalidad, Docencia, Desarrollo Académico y Fortaleza de los Programas.

Con este reconocimiento certifica que cuenta con una metodología en la enseñanza, buen desempeño, buenas prácticas y competencias del mismo nivel de las mejores universidades del mundo.

UC se mantiene líder en Aprendizaje en Línea, Empleabilidad e Inclusión

En el 2020, la Universidad Continental fue la primera universidad peruana en recibir el máximo puntaje de 5 estrellas en la categoría “Aprendizaje en línea” de esta certificadora, manteniendo el mismo puntaje en el 2022. La certificadora evaluó el compromiso e interacción de las y los docentes, la personalización del servicio (one to one), la tecnología, la capacidad de realizar actividades colaborativas y la versatilidad de realizar actividades en vivo, síncronas y asíncronas. Igualmente, el estándar valora la disponibilidad y accesibilidad de los materiales de estudio, como videos grabados, e-books y bibliotecas virtuales.

En empleabilidad se evaluó el número de empresas que van a la universidad para reclutar a sus estudiantes, así como el rango de empleabilidad de egresadas y egresados. Cabe destacar que la Universidad Continental trabaja de la mano con importantes instituciones como el International Finance Corporation (IFC) del Banco Mundial para potenciar la empleabilidad de sus egresados.

En cuanto a inclusión, la UC siempre ha destacado por la accesibilidad de sus campus para personas con discapacidad, el sistema de becas y de descuentos académicos, el compromiso con la equidad de género y, sobre todo, el soporte digital educativo conforme a las necesidades especiales de los estudiantes.

La Universidad Continental se ha consolidado como la tercera universidad privada del país en el indicador de investigación del Scimago Institutions Ranking 2022. | Fuente: Universidad Continental

Internacionalidad, docencia y responsabilidad social también fueron reconocidas

El puntaje de internacionalización se determinó con base en las redes de colaboración académica y científica con prestigiosas instituciones de todo el mundo a través de programas de movilidad internacional, acompañamiento, actividades y eventos en campus; así como el número de docentes internacionales y de intercambios académicos que realiza la universidad.

En cuanto a docencia, la metodología estimulante, experiencial, colaborativa y adaptativa de la UC fue evaluada en base al nivel de satisfacción de la enseñanza, la experiencia académica de los docentes y la graduación satisfactoria del estudiante en el tiempo establecido.

Finalmente, en responsabilidad social la UC ha implementado una gestión sostenible con lineamientos y políticas de gobierno corporativo que contribuyen al bienestar integral de las personas dentro y fuera de la organización, así como proteger el medioambiente. En este indicador se valoraron las horas de voluntariado, el impacto medioambiental, donaciones, programas de conservación de agua y energía y reciclaje.

UC mejoró en Investigación en el Scimago Institutions Rankings

La Universidad Continental se ha consolidado como la tercera universidad privada del país en el indicador de investigación del Scimago Intitutions Rankings 2022, subiendo una posición en el mismo recuento con respecto al año pasado. Este año participaron 16 instituciones peruanas y la Universidad Continental se ubica como la cuarta entre las universidades privadas del país.

Ser reconocida en el Scimago Institutions Rankings significa que la calidad del indicador de Investigación de la Universidad Continental está a la altura de las mejores universidades del mundo, garantizando la formación sólida y profesional de sus estudiantes, egresadas y egresados.

UC también recibió certificación de la ANECA de España

Luego de un riguroso proceso de auditoría, la Universidad Continental recibió la recertificación, por seis años, de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) de España, convirtiéndose en la única universidad en Perú y en Latinoamérica en certificar la implementación de su sistema de garantía interna de calidad.

La recertificación, cuyo alcance es para todos los programas de la modalidad Presencial en Huancayo, evidencia las buenas prácticas y la calidad de su modelo educativo. Cabe precisar que ANECA es la agenda estatal española, cuyo símil en el país es el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace).

Del mismo modo, la UC recibió la recertificación del sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001:2015 para 32 laboratorios y talleres del campus Huancayo por Bureau Veritas. La prestigiosa agencia de Bélgica evidenció además la calidad de sus laboratorios y simuladores virtuales.

Cabe destacar que, además, la UC también es la primera universidad peruana en certificar la calidad de la formación virtual de sus carreras por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR).

De este modo, la Universidad Continental reafirma su compromiso con la educación del país, para conectar personas e ideas e impulsar la innovación y el bienestar a través de una cultura de pensamiento y acción emprendedora.