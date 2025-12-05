USAT realizó el primer TEDxUSAT, un espacio para compartir ideas que inspiran y transforman

Javier Benítez comparte un momento previo a su charla en el primer TEDxUSAT, un espacio dedicado a ideas que inspiran y transforman.

Renzo Vidal: innovación, oportunidades y desarrollo sostenible

El director de Economía de la USAT abordó una reflexión profunda sobre por qué algunos países avanzan aceleradamente mientras otros permanecen estancados. A partir de comparaciones con realidades como Singapur y Perú, explicó que el desarrollo depende de aprovechar oportunidades, reducir brechas educativas y fomentar la innovación.

Alertó sobre los efectos de la anemia infantil en el desarrollo cognitivo y profesional, subrayando la importancia de políticas públicas que garanticen igualdad de oportunidades desde la primera infancia. Asimismo, destacó cómo las economías prosperan cuando apuestan por la innovación, ilustrando casos como el de BlackBerry, cuya falta de adaptación la llevó a desaparecer. “El mercado actual exige liderazgo, habilidades blandas, matemáticas y ciencias computacionales. La combinación correcta crea profesionales capaces de transformar el país”, afirmó.

Paul Rivera: comunicación, liderazgo y participación ciudadana para los ODS 2030

El promotor de la paz presentó la charla “Comunicación, liderazgo y participación ciudadana para contribuir a los ODS hacia el 2030”. Desde su experiencia en organizaciones juveniles como Redes Paz, destacó el rol que tienen los ciudadanos en la construcción de una sociedad justa. También compartió la iniciativa Sonrisas Brillantes, que benefició a mil niños lambayecanos con atención odontológica voluntaria.

Rivera enfatizó el valor del voluntariado como herramienta de transformación social: “Cuando extendemos la mano a quienes más lo necesitan, nos convertimos en luz para los demás”. Además, recordó experiencias durante El Niño Costero y el impacto de programas internacionales de intercambio que forman líderes con visión global.

Javier Álvarez: El lado oscuro del peruano–oportunidades si encendemos la luz

El ponente planteó que “el lado oscuro del peruano” no es un defecto identitario, sino una oportunidad de transformación colectiva. Expuso tres sombras persistentes: la desconfianza, el pesimismo y el deseo masivo de emigrar— sustentadas en datos de Ipsos, el autor invita a mirar críticamente estas conductas sociales como mecanismos aprendidos que podemos reinterpretar. Propuso encender la “luz” a través de conciencia, acción y responsabilidad individual y comunitaria. Concluyó que reconocer nuestras sombras es el primer paso para reconstruir un Perú más íntegro, optimista y comprometido.

Carlos Dulanto: La naturaleza me quiere matar, ¿cómo innovar en el momento más difícil?

El expositor explicó cómo los momentos más difíciles pueden convertirse en terreno fértil para innovar si se utiliza un proceso simple y disciplinado. Usó metáforas biológicas —desde bacterias hasta depredadores— para ilustrar la importancia de prepararse, escuchar el contexto, idear con audacia y evaluar con criterio. Se destaca que la microinvestigación, la observación del entorno y la capacidad de revertir supuestos son claves para generar soluciones viables. En situaciones de crisis, priorizar entre lo urgente y lo importante permite evitar errores costosos y avanzar con foco estratégico. Finalmente, invitó a aceptar los límites personales y confiar en que, tras dar el 100 %, soltar también es parte del proceso creativo y humano.

Simón Cuyate: Propósito de vida, amar y sonreír

La ponencia relató cómo, desde su infancia, la sonrisa se convirtió en una habilidad transformadora capaz de cambiar su día y el de quienes lo rodean. Cuyate enfatizó que mirar el lado positivo de las situaciones es una decisión cotidiana que fortalece el espíritu y orienta el propósito de vida. Destacó que amar en gestos, palabras y acciones, debe ser un hábito diario que humaniza y conecta profundamente con los demás. Compartió que vive este propósito intensamente en cada clase y en su vida personal, convirtiendo la enseñanza en un acto de amor y alegría. Invitó a asumir la sonrisa y el amor como motores esenciales para construir una vida más plena, consciente y auténtica.

Samuel Bustamante: La Blanquirroja, la hinchada del Perú, visión y propósito

La ponencia narró cómo nació La Blanquirroja, una barra creada desde la perseverancia y el amor incondicional por la selección peruana. Bustamante relató el trabajo de hormiga realizado por los tres fundadores, quienes impulsaron su crecimiento en medio de desafíos y estereotipos negativos. Explicó que la barra se transformó instaurando organización, reglas y funciones claras para construir una hinchada ejemplar. Destacó cómo este movimiento logró unir a un país entero y cambiar la percepción de lo que significa alentar con identidad y respeto. Recordó el papel de La Blanquirroja en el histórico regreso del Perú al mundial tras décadas de espera, demostrando que la pasión organizada también inspira al país.

El TEDxUSAT consolidó un espacio de diálogo, aprendizaje y acción que refleja el compromiso de la USAT con la formación de profesionales y ciudadanos líderes, capaces de generar impacto positivo desde sus talentos y vocación de servicio.