UTP firma convenio con University of Pennsylvania para otorgar becas a estudiantes destacados

El acuerdo permitirá que alumnos sobresalientes cursen ciclos académicos en la reconocida universidad estadounidense, fortaleciendo su formación internacional y competitividad profesional.

La Universidad Tecnológica del Perú (UTP) ha establecido un convenio con University of Pennsylvania (UPenn), una de las mejores universidades del mundo y parte de la prestigiosa red Ivy League, con el fin de fomentar la formación global de sus alumnos. Este acuerdo permite que los estudiantes destacados de la UTP accedan a becas para estudiar ciclos académicos en el campus de la universidad estadounidense, ubicado en Filadelfia, Pensilvania.

Jonathan Golergant, rector de la UTP, resalta la relevancia de esta colaboración: "Este convenio refuerza el compromiso de la UTP con la excelencia académica y la formación de profesionales altamente competitivos que trasciendan fronteras".

Prestigio y reconocimiento internacional

La Universidad de Pensilvania está considerada en el primer lugar entre las mejores escuelas de Negocios en Estados Unidos, según el U.S. News & World Report. Además, forma parte de la red Ivy League, un grupo de universidades reconocidas por su excelencia académica y prestigio histórico.

Este convenio académica se suma a otras que ya tiene la UTP con destacadas universidades extranjeras como UCLA, Tecnológico de Monterrey, University of California - Berkeley, Arizona State University (ASU), entre otras reconocidas universidades.

Impulso a la movilidad estudiantil

Con este acuerdo, la UTP ratifica su liderazgo en impulsar la movilidad estudiantil y la cooperación con instituciones de renombre internacional, reafirmando su misión de preparar profesionales capaces de enfrentar retos en un mundo interconectado.