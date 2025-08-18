Últimas Noticias
UTP firma convenio con University of Pennsylvania para otorgar becas a estudiantes destacados

UTP sella un convenio con la University of Pennsylvania, miembro de la Ivy League y líder en negocios en EE. UU., para ofrecer becas que impulsen la formación global de sus estudiantes.
UTP sella un convenio con la University of Pennsylvania, miembro de la Ivy League y líder en negocios en EE. UU., para ofrecer becas que impulsen la formación global de sus estudiantes. | Fuente: UTP
B-Content

por B-Content

·

El acuerdo permitirá que alumnos sobresalientes cursen ciclos académicos en la reconocida universidad estadounidense, fortaleciendo su formación internacional y competitividad profesional.

La Universidad Tecnológica del Perú (UTP) ha establecido un convenio con University of Pennsylvania (UPenn), una de las mejores universidades del mundo y parte de la prestigiosa red Ivy League, con el fin de fomentar la formación global de sus alumnos. Este acuerdo permite que los estudiantes destacados de la UTP accedan a becas para estudiar ciclos académicos en el campus de la universidad estadounidense, ubicado en Filadelfia, Pensilvania.

Jonathan Golergant, rector de la UTP, resalta la relevancia de esta colaboración: "Este convenio refuerza el compromiso de la UTP con la excelencia académica y la formación de profesionales altamente competitivos que trasciendan fronteras".

Prestigio y reconocimiento internacional

La Universidad de Pensilvania está considerada en el primer lugar entre las mejores escuelas de Negocios en Estados Unidos, según el U.S. News & World Report. Además, forma parte de la red Ivy League, un grupo de universidades reconocidas por su excelencia académica y prestigio histórico.

Este convenio académica se suma a otras que ya tiene la UTP con destacadas universidades extranjeras como UCLA, Tecnológico de Monterrey, University of California - Berkeley, Arizona State University (ASU), entre otras reconocidas universidades.

Impulso a la movilidad estudiantil

Con este acuerdo, la UTP ratifica su liderazgo en impulsar la movilidad estudiantil y la cooperación con instituciones de renombre internacional, reafirmando su misión de preparar profesionales capaces de enfrentar retos en un mundo interconectado.

