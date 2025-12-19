Vía Expresa Santa Rosa: la megaobra sostenible que transformará el Callao

La Vía Expresa Santa Rosa, el viaducto elevado que conectará el nuevo terminal del aeropuerto con la Costa Verde en solo cinco minutos, consiste en dos proyectos en uno. En el nivel superior, contará con una vía de conexión rápida para vehículos ligeros y transporte de personas, integrada con grandes proyectos de movilidad como la Línea 2 del Metro y la Línea Amarilla. En el nivel inferior, lejos de ser un espacio de cemento vacío, se desarrollará un entorno diseñado para el disfrute de los vecinos, con áreas verdes, juegos para niños, pasos peatonales seguros, ciclovías, iluminación LED, skatepark, parque canino, entre otros espacios públicos.
Esta megaobra ha sido pensada no solo para invitar a los vecinos a apropiarse del espacio, sino que, principalmente, fue concebida desde su diseño bajo un enfoque sostenible, incorporando estándares de cuidado ambiental nunca antes aplicados en el Perú. Esta mirada integral está sustentada en el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd), aprobado el 23 de mayo de 2024, en el que se incorporaron criterios paisajísticos, medidas de conservación ambiental y estrategias orientadas a recuperar, ordenar y potenciar el entorno urbano del Callao.
¿Cuál es el manejo de los árboles en la Av. Santa Rosa?
La ejecución de obras requiere intervenciones que deben realizarse bajo estrictos protocolos técnicos, ambientales y de sostenibilidad. En la avenida Santa Rosa, estas acciones se ejecutan siguiendo estudios especializados, normativa municipal y procedimientos que garantizan el respeto por la naturaleza y la conservación del entorno. En la infografía se detalla, paso a paso, cómo se aplican estos protocolos técnicos y ambientales para asegurar un manejo adecuado y sostenible de los árboles.