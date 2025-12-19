Últimas Noticias
Vía Expresa Santa Rosa: la megaobra sostenible que transformará el Callao

Infraestructura que conecta, espacios que se recuperan y un enfoque ambiental que marca un nuevo estándar.
B-Content

Un proyecto que integra movilidad, espacios públicos y sostenibilidad ambiental para redefinir la conexión entre el aeropuerto y la ciudad, con impacto directo en la calidad de vida del Callao.

La Vía Expresa Santa Rosa, el viaducto elevado que conectará el nuevo terminal del aeropuerto con la Costa Verde en solo cinco minutos, consiste en dos proyectos en uno. En el nivel superior, contará con una vía de conexión rápida para vehículos ligeros y transporte de personas, integrada con grandes proyectos de movilidad como la Línea 2 del Metro y la Línea Amarilla. En el nivel inferior, lejos de ser un espacio de cemento vacío, se desarrollará un entorno diseñado para el disfrute de los vecinos, con áreas verdes, juegos para niños, pasos peatonales seguros, ciclovías, iluminación LED, skatepark, parque canino, entre otros espacios públicos.

Esta megaobra ha sido pensada no solo para invitar a los vecinos a apropiarse del espacio, sino que, principalmente, fue concebida desde su diseño bajo un enfoque sostenible, incorporando estándares de cuidado ambiental nunca antes aplicados en el Perú. Esta mirada integral está sustentada en el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd), aprobado el 23 de mayo de 2024, en el que se incorporaron criterios paisajísticos, medidas de conservación ambiental y estrategias orientadas a recuperar, ordenar y potenciar el entorno urbano del Callao.

¿Cuál es el manejo de los árboles en la Av. Santa Rosa?

La ejecución de obras requiere intervenciones que deben realizarse bajo estrictos protocolos técnicos, ambientales y de sostenibilidad. En la avenida Santa Rosa, estas acciones se ejecutan siguiendo estudios especializados, normativa municipal y procedimientos que garantizan el respeto por la naturaleza y la conservación del entorno. En la infografía se detalla, paso a paso, cómo se aplican estos protocolos técnicos y ambientales para asegurar un manejo adecuado y sostenible de los árboles.

Protocolos técnicos y ambientales para asegurar un manejo adecuado y sostenible de los árboles.

Por su parte, la tala justificada solo se realiza cuando no existe una alternativa técnica segura. Esto incluye casos en los que el árbol presenta inestabilidad o riesgo de caída, sufre daños severos por plagas o impactos, o presenta pérdidas estructurales irreversibles. En estas situaciones, se aplica un protocolo riguroso de corte seguro y eliminación de tocones, garantizando una intervención responsable y controlada.

Compensación de árboles responsable

Uno de los aspectos más consultados por la ciudadanía es el tratamiento de los árboles existentes, los cuales han sido un pilar fundamental en la sostenibilidad del proyecto. Desde la fase de estudios, se elaboraron fichas técnicas de cada uno de los árboles y arbustos presentes en la zona. Este trabajo permitió conservar el 17 % en su ubicación original, intervenir el 18 % y trasladar el 65 % restante a parques cercanos, en coordinación con las municipalidades del Callao, Bellavista y La Perla.

Este proceso ha sido planificado en función del estado de cada árbol y de las exigencias técnicas de la obra. A ello se suma la plantación de más de 1,600 nuevos árboles que, junto con los destinados a compensación municipal (1,318), darán como resultado casi 3,000 árboles incorporados al renovado diseño paisajístico de la avenida Santa Rosa y sus zonas aledañas. Con ello, las áreas verdes pasarán de 34 mil m² a 37 mil m², incrementando no solo la flora del Callao, sino también la calidad ambiental del espacio público.

Estas medidas cumplen estrictamente con las ordenanzas municipales de La Perla y Bellavista, que establecen estándares claros. En ambos casos, el proyecto ha demostrado que la compensación planteada es suficiente y se ajusta a las exigencias de cada distrito.

Un nuevo eje urbano para el Callao

Con la Vía Expresa Santa Rosa se realizará una nueva arborización que no solo repone cantidad, sino que también mejora la calidad de vida. Se utilizarán especies de bajo consumo hídrico, adaptadas al clima del Callao y seleccionadas por su aporte a la biodiversidad urbana, priorizando aquellas con mayor potencial de crecimiento y adaptación.

Arborización en Vía Expresa Santa Rosa

Así, la Vía Expresa Santa Rosa no será solo una vía rápida: será un espacio que mejorará el bienestar de los ciudadanos en distintos niveles de movilidad sostenible. El proyecto contempla el incremento de la ciclovía, que pasará de 1,100 m a 4,470 m; el aumento de los pasos peatonales, de 105 a 124 cruces seguros; carriles segregados para buses en la parte central de la avenida Santa Rosa; 33 paraderos y dos buses lanzadera desde la estación Juan Pablo II de la Línea 2 del Metro hasta el aeropuerto.

Asimismo, se mejorará la iluminación de todo el recorrido del viaducto, tanto a nivel superior como inferior, con la implementación de 724 puntos de luz tipo LED. También se desarrollarán nuevos y mejores espacios públicos de calidad, que incluyen áreas de juego (10), deportes (3 losas deportivas), zonas de estancia y comercio.

Entre otras mejoras, se contará con aproximadamente 8 km de pantallas antirruido a ambos lados del viaducto, las cuales permitirán aislar el sonido, reducir la concentración de CO₂ y garantizar condiciones acústicas adecuadas, disminuyendo el ruido hasta en un 20 %.

Con todo ello, la Vía Expresa Santa Rosa no solo modernizará la conexión entre el aeropuerto y la ciudad, sino que impulsará la renovación urbana de todo el entorno, conectará proyectos clave, mejorará la experiencia del peatón y ampliará las áreas verdes bajo criterios técnicos y ambientales que cumplen y superan los estándares municipales.

Su diseño sostenible, planificación ambiental detallada y medidas de compensación verificables la consolidan como una obra moderna y necesaria, que se convertirá en un nuevo rostro para el Callao y para el Perú.

Vía Expresa Santa Rosa
