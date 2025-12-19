Vía Expresa Santa Rosa: la megaobra sostenible que transformará el Callao

Protocolos técnicos y ambientales para asegurar un manejo adecuado y sostenible de los árboles.

Por su parte, la tala justificada solo se realiza cuando no existe una alternativa técnica segura. Esto incluye casos en los que el árbol presenta inestabilidad o riesgo de caída, sufre daños severos por plagas o impactos, o presenta pérdidas estructurales irreversibles. En estas situaciones, se aplica un protocolo riguroso de corte seguro y eliminación de tocones, garantizando una intervención responsable y controlada.

Compensación de árboles responsable

Uno de los aspectos más consultados por la ciudadanía es el tratamiento de los árboles existentes, los cuales han sido un pilar fundamental en la sostenibilidad del proyecto. Desde la fase de estudios, se elaboraron fichas técnicas de cada uno de los árboles y arbustos presentes en la zona. Este trabajo permitió conservar el 17 % en su ubicación original, intervenir el 18 % y trasladar el 65 % restante a parques cercanos, en coordinación con las municipalidades del Callao, Bellavista y La Perla.

Este proceso ha sido planificado en función del estado de cada árbol y de las exigencias técnicas de la obra. A ello se suma la plantación de más de 1,600 nuevos árboles que, junto con los destinados a compensación municipal (1,318), darán como resultado casi 3,000 árboles incorporados al renovado diseño paisajístico de la avenida Santa Rosa y sus zonas aledañas. Con ello, las áreas verdes pasarán de 34 mil m² a 37 mil m², incrementando no solo la flora del Callao, sino también la calidad ambiental del espacio público.

Estas medidas cumplen estrictamente con las ordenanzas municipales de La Perla y Bellavista, que establecen estándares claros. En ambos casos, el proyecto ha demostrado que la compensación planteada es suficiente y se ajusta a las exigencias de cada distrito.

Un nuevo eje urbano para el Callao

Con la Vía Expresa Santa Rosa se realizará una nueva arborización que no solo repone cantidad, sino que también mejora la calidad de vida. Se utilizarán especies de bajo consumo hídrico, adaptadas al clima del Callao y seleccionadas por su aporte a la biodiversidad urbana, priorizando aquellas con mayor potencial de crecimiento y adaptación.