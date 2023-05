Los peruanos generamos 21 mil toneladas diarias de basura, lo que equivale a 800 gramos de generación de residuos por persona al día. A esta situación, hay que sumarle que no existen rellenos sanitarios suficientes, que los residuos no son segregados correctamente y que el 40% es arrojado a los ríos, lagos, lagunas o botaderos, donde no hay ningún tipo de tratamiento.