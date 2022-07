¿Cómo afecta la brecha digital a las mujeres en nuestro país?

En el sector rural solo el 18.7 % de las mujeres hace uso de internet, a diferencia de un 26 % de hombres. | Fuente: Copyright (c) 2021 SALMONNEGRO-STOCK/Shutterstock. No use without permission.

En todo el mundo, las mujeres enfrentan diversos tipos de discriminación y una serie de barreras que afectan su calidad de vida y su desarrollo integral. Precisamente, la brecha digital de género, es decir, la dificultad que tienen las niñas, adolescentes y mujeres para acceder y hacer uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) -incluyendo internet-, se constituye como una de estas barreras.

De acuerdo con el informe “Perú: Brechas de Género 2020” del INEI, hasta antes de la pandemia, solo el 54.5 % de las mujeres peruanas usaba internet, frente al 59.7 % de hombres. Si hablamos del sector rural, la diferencia es mucho mayor: solo el 18.7 % de las mujeres hacía uso de este servicio, a diferencia de un 26 % de hombres.

Acceso a Internet: ¿Por qué es tan importante?

El acceso desigual a internet y a las TIC afecta directamente a miles de mujeres, quienes ven restringida la posibilidad de acceder a información relevante, educarse, conseguir nuevas oportunidades de empleo, acceder a servicios de salud e incluso a servicios bancarios.

La tecnología es fundamental en la vida y el desarrollo de niñas y adolescentes que, en muchos casos, no pueden aprender de forma adecuada debido a la falta de competencias digitales o porque no cuentan con una conexión a la red. Este problema, por ejemplo, se reflejó más durante la pandemia, cuando una gran cantidad de menores dejaron la escuela o perdieron el año escolar por la falta de acceso a este servicio.

De acuerdo con Unicef, la conexión a internet permite desarrollar el potencial de niñas, adolescentes y mujeres que buscan una mayor autonomía económica, corporal y profesional. Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) resalta que el acceso y uso de esta herramienta es clave para mantenerse informadas, productivas, seguras y conectadas, por lo que es esencial en la vida actual.

Brecha digital: Principales obstáculos que enfrentan las mujeres

Algunos de los principales obstáculos que enfrentan las mujeres en torno al acceso a las TIC es el costo de las tecnologías. El alto valor de los dispositivos (laptops, computadoras de escritorio o smartphones), sumado al precio del mismo servicio, les dificulta su adquisición.

Unicef ha resaltado que en algunos hogares los hombres tienen mayor control y tiempo libre para hacer uso de dispositivos con conexión a internet, mientras que las mujeres suelen ser relegadas a labores domésticas y de cuidado.

A esto se suma la falta de alfabetización digital, esto es, no contar con las habilidades para usar la tecnología de forma productiva. La encuesta After Access, realizada en 2019 en seis países de la región, reveló que un 40 % de mujeres no sabían cómo utilizar internet, frente a un 33 % de los hombres.

Además de la brecha de acceso, existe una brecha de uso, de contenidos y de habilidades tecnológicas que ponen en desventaja a las mujeres, según indica el INEI.

En la misma línea, un estudio elaborado por Unicef e Hiper Derecho señala que las diferencias por sexo también se encuentran en las capacidades para navegar de manera segura en internet: una mayor cantidad de hombres manifestó saber identificar páginas web fiables (74.51 % frente a 65.45 % mujeres) e información fidedigna en la red (66.17 % frente a 52.91 %).

Además de la brecha de acceso, existe una brecha de uso, de contenidos y de habilidades tecnológicas que ponen en desventaja a las mujeres, según indica el INEI. Los estereotipos de género restringen su posibilidad de acceder a educación digital desde temprana edad y también hacen que tengan menos interés en carreras STEM (aquellas vinculadas a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

¿Cómo reducir la brecha digital de género en el Perú?

De acuerdo con Unicef, se deben desarrollar políticas públicas en torno al acceso multidimensional a las TIC (esto incluye estrategias que permitan el desarrollo de habilidades y motivaciones para su uso) con perspectiva de género. De igual manera, es importante seguir realizando encuestas y mediciones para monitorear la evolución de la brecha y así desarrollar iniciativas puntuales.

Adicionalmente, el organismo subraya que el Estado debe implementar mecanismos participativos que promuevan un cambio en los roles y estereotipos de género, ya que estos constituyen barreras para las niñas, adolescentes y mujeres en la apropiación de las TIC y el desarrollo de sus habilidades y competencias digitales.

Para acortar la brecha de género en el país, es necesario el apoyo financiero y estructural del Estado para garantizar que los adolescentes, especialmente las mujeres, accedan a herramientas digitales y continúen sus estudios luego del impacto de la pandemia, sostiene Unicef.

El País Que Queremos es una campaña organizada por RPP, con el compromiso de Enel, que busca poner en agenda aspectos fundamentales para el desarrollo de nuestro país. En esta etapa, abordamos las oportunidades económicas, educativas y culturales que nos brinda la digitalización, así como los desafíos que enfrenta el Perú en torno a la reducción de la brecha de acceso a internet.