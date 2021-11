Exámenes de ingreso son también una preocupación fuerte entre los escolares de últimos años. Foto: ANDINA/Carla Patiño

Cuánto tiempo tomará y cuánto dinero costará concluir una carrera son las principales preocupaciones de los adolescentes que están en los últimos años de su educación secundaria. Así lo revela un estudio elaborado por el Grupo Intercorp este 2021, en el que jóvenes peruanos señalan que la inversión que su familia hará en su futuro es un limitante para elegir qué y dónde estudiar.

De acuerdo con la investigación, los adolescentes toman una decisión considerando las oportunidades laborales que ofrecen la universidad o el instituto, así como qué tan caro es el centro de estudios y si existe posibilidad de aplicar a becas.

Asimismo, el examen de ingreso es otra preocupación para los escolares. Según el mismo estudio, muchos jóvenes de los niveles socioeconómicos B y C serán los primeros en su familia en seguir una carrera de educación superior, por lo que pasar el examen de admisión es un reto que causa estrés y mucha incertidumbre.

El rol de la familia para el futuro profesional

Los adolescentes destacan que el apoyo financiero y emocional que reciben de parte de sus familiares, especialmente sus padres, es fundamental para saber qué camino elegir. "Me preocupa que mi papá se quede sin trabajo y no me pueda pagar la universidad”, es uno de los testimonios que más llamó la atención de entre los encuestados.

Del mismo modo, entre los hallazgos del estudio, resalta la disposición de los jóvenes que viven fuera de las ciudades a migrar a zonas urbanas más grandes cerca a sus hogares o incluso a Lima, sobre todo si son lugares donde tienen familiares que puedan acogerlos mientras desarrollan su carrera.

Para un estudiante, no tener familia o amigos cercanos con experiencias universitarias es un mundo nuevo que puede llegar a ser abrumador: no saber bien qué carreras hay en el mercado y cuáles son mejores para ellos son temas que se cuestionan constantemente.

Cometa Fest, una alternativa

Con la consigna de darle a los jóvenes una plataforma de acompañamiento en sus siguientes pasos académicos y mostrarles todas las oportunidades a su alcance, se desarrollará el evento digital Cometa Fest dirigido a estudiantes de 3ro, 4to y 5to de secundaria.

En entrevista con el programa Encendidos de RPP, Jorge Yzusqui, gerente general de Innova Schools, aseguró que es a finales de la etapa escolar cuando los alumnos deberían formar una mejor opinión acerca de su futuro profesional.

“Cuando terminamos el colegio, tenemos 16 ó 17 años y son pocos los alumnos que tienen claro qué quieren hacer con su vida. La mayoría está en un proceso de decisión de qué es lo que quieren hacer y lo que queremos con este festival educativo, online y gratuito, es acompañar a los alumnos en esta transición de la educación básica a la educación superior”, afirmó.

El evento busca brindarle las herramientas necesarias para que los alumnos accedan a la información necesaria y a experiencias exitosas de otros peruanos y extranjeros que han triunfado en el mundo. “Queremos abrirles el panorama para que tengan una mayor cantidad de opciones para elegir”, aseveró.

