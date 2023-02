Un vidrio dorado con la imagen de la diosa que da nombre a la capital italiana, eso es lo que los operarios que trabajan en la línea C del metro de Roma encontraron este jueves mientras excavaban: un vidrio dorado con la personificación de Roma que dataría del siglo IV según los primeros análisis. | Fuente: EFE

"La milenaria historia de nuestra ciudad no deja de asombrar y encantar al mundo", celebró su alcalde en redes sociales tras el hallazgo de la imagen, que se mostrará al público en un museo dispuesto en la estación Porta Metronia.



El vidrio, que de acuerdo con los investigadores corresponde al fondo de un vaso o una taza de la época, cuenta con la iconografía típica de la personificación de la Ciudad Eterna: una mujer guerrera de perfil clásico, con casco y lanza.



"El vidrio dorado es un hallazgo muy excepcional, pero este no tiene comparación", declaró la arqueóloga del Ayuntamiento de Roma Simona Morretta en declaraciones a los medios de comunicación.



Objeto único

Según Morretta, el vaso que contenía esta lujosa decoración podría haber sido un regalo, muy típico en la época, o un elemento decorativo.



“Era un objeto precioso y no se desechaba si se rompía o se estropeaba. Pero como un vaso de cristal no se podía reparar, se 'cortaba' el fondo para, quizás, exhibirlo en un mueble o colgarlo en una pared", explicó.



El objeto apareció debajo de varias capas de tierra y podría pertenecer a principios del siglo IV, aunque harán falta más análisis para determinar su origen exacto.



"Nunca antes se había encontrado un vaso dorado con la personificación de la ciudad de Roma", insistió Morretta.



