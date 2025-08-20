Últimas Noticias
Excepcionalmente brillante: una centelleante bola de fuego iluminó el cielo nocturno en Japón [VIDEO]

| Fuente: Captura videos Reuters
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Un meteoro, descrito como una luna "brillante" por testigos, cruzó el cielo del oeste de Japón, y fue captado en videos. Expertos explicaron qué diferencia a este fenómeno natural con un meteorito.

Una bola de fuego iluminó el cielo nocturno del oeste de Japón y sorprendió a los residentes de las regiones de Kyushu y Shikoku. El evento celeste registrado la noche de ayer fue captado por cámaras de automóviles y transmisiones en vivo, en imagenes que luego se viralizaron en redes sociales.

Videos compartidos en internet muestran una luz brillante descendiendo rápidamente, iluminando el entorno como si fuera de día.

Yoshihiko Hamahata, un conductor en la prefectura de Miyazaki, describió la experiencia a la emisora pública japonesa NHK como "una luz blanca que nunca había visto antes". 

"Descendió desde arriba, y se volvió tan brillante que pude ver claramente las formas de las casas que nos rodeaban [...] Parecía de día. Por un momento, no supe qué había pasado y me quedé muy sorprendido”, dijo.

En la ciudad de Kagoshima, un video en vivo capturó el instante en que la luz iluminó brevemente la ciudad, con el volcán y un puente visibles en la escena.

Video que capta la caída de la bola de fuego.
Video que capta la caída de la bola de fuego. | Fuente: Reuters

¿Meteoro o meteorito?: el tipo de fenómeno se registró en Japón

Según expertos, el fenómeno fue un meteoro excepcionalmente brillante, conocido como bólido.

La NASA indica que estos eventos son causados por objetos que superan el metro de tamaño y que, al entrar en la atmósfera terrestre, generan una explosión luminosa conocida como bola de fuego.

Un meteoro es el destello luminoso que se produce cuando un meteoroide, una pequeña roca espacial, se quema al atravesar la atmósfera debido a la fricción. Si el objeto no se desintegra por completo y alcanza la superficie terrestre, se le denomina meteorito.


Imágenes de cámaras de videovigilancia que muestran el nivel de luminosidad que provocó el meteoro.
Imágenes de cámaras de videovigilancia que muestran el nivel de luminosidad que provocó el meteoro. | Fuente: Reuters

| Fuente:

Japón Meteoro

