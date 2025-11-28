Cometa 3I/ATLAS: ¿Por qué ONU activó operativo para vigilar el paso del objeto interestelar?

Red de la Oficina de Asuntos del Espacio Exterior de las Naciones Unidas activó una campaña hasta enero del 2026 para vigilar al cometa 3I/ATLAS y actuar como si fuese una amenaza real

El paso del cometa interestelar 3I/ATLAS en nuestro Sistema Solar sigue captando la atención de la comunidad científica y de entidades. Es el caso de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que recientemente lanzó una campaña para monitorear el paso del objeto celeste y también activar medidas defensivas a modo de prueba.

El jueves 27 de noviembre, la Red Internacional de Alerta de Asteroides (cuyas siglas son IAWN), operada por la Oficina de Asuntos del Espacio Exterior de las Naciones Unidas, puso a prueba un ejercicio de observación debido a su prolongada observabilidad desde la Tierra.

¿En qué consiste el monitoreo de ONU al cometa 3I/ATLAS?

La campaña de observación de cometas implementado por IAWN se extenderá hasta el 27 de enero de 2026 y permitirá introducir métodos que ayuden a la astrometría en base a estos trabajos de monitoreo.

Como preparación para la campaña, se realizará un taller sobre técnicas para medir correctamente la astrometría de cometas. En ese sentido, se dispondrá de equipos que coordinarán observaciones desde telescopios en Japón, España, Chile y otros países hasta enero.

¿Hay peligro de que el cometa 3I/ATLAS choque con la Tierra?

Cabe recordar que la NASA recalcó que, si bien este cuerpo celeste tiene una trayectoria dentro de nuestro sistema solar, no tendrá una dirección rumbo a la Tierra. Su punto más cercano, según estimaciones de agencias espaciales, no será a más de 1,6 ua (es decir, unos 240 millones de kilómetros, o 150 millones de millas) de nuestro planeta, el cual alcanzará el 19 de diciembre.