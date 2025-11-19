La NASA publica las primeras imágenes del cometa interestelar 3I/ATLAS

La NASA publicó este miércoles las primeras imágenes del cometa 3I/ATLAS, el tercer cuerpo interestelar del que se tiene constancia que haya atravesado nuestro sistema solar, y cuyo estudio permitirá aumentar el conocimiento de los científicos sobre la composición de otros sistemas.



Las imágenes más cercanas del cometa fueron tomadas en octubre por la cámara HiRISE del orbitador de la NASA en Marte, cuando el astro se aproximó a 30 millones de kilómetros del planeta rojo, según reveló la agencia gubernamental estadounidense.



En ellas se aprecia una tenue mancha sobre un fondo negro que se corresponde con el cometa. Otras dos fotografías capturadas por el róver Perseverance de la NASA en Marte muestran de forma muy difuminada el cometa avanzando entre las estrellas.



"Vino de un entorno diferente al nuestro y ya estamos apreciando diferencias muy interesantes con respecto a los cometas de nuestro sistema solar", dijo en una conferencia de prensa la administradora asociada de la NASA, Nicky Fox.

