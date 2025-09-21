Un eclipse solar parcial ocurrirá hoy, 21 de septiembre: ¿A qué hora inicia y en dónde se podrá ver?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este domingo 21 de septiembre tendrá lugar el último eclipse solar del año. Uno de los momentos más esperados por aficionados de los eventos astronómicos ocurrirá previo al equinoccio de septiembre y será visible en ciertos países del Pacífico Sur. Sin embargo, podrá ser visto vía streaming también. A continuación, te traemos todos los detalles.

¿Qué es un eclipse solar?

De acuerdo con la NASA, un eclipse solar es un evento que se produce cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra de manera parcial o total. Así, el satélite proyecta una sombra sobre la Tierra que bloquea por minutos la luz del Sol en ciertas zonas, en un espectáculo visual sobre el cielo.

¿A qué hora inicia el eclipse solar parcial de hoy, domingo 21 de septiembre?

El fenómeno se iniciará a las 17:29 GMT del domingo (a las 12:29 p.m. en horario peruano) en el Pacífico y concluirá a las 21:53 GMT (a las 4:53 p.m. de Perú), por lo cual este eclipse se extenderá por cuatro horas.

¿En qué países se podrá ver el eclipse solar de hoy, domingo 21 de septiembre?

Este eclipse solar parcial será visible en el sur del océano Pacífico, parte de la Polinesia, Nueva Zelanda, la Antártida y el océano Antártico. Así, desde Perú no se podrá apreciar este fenómeno celeste, ni en el resto de los países de Sudamérica y ni en España.

El evento podrá verse en Nueva Zelanda y en diferentes islas como Tonga, Fiyi, Samoa y las Islas Cook. Es importante señalar que los puntos que tendrán una mejor visibilidad serán Invercargill, en Nueva Zelanda, y la estación italiana Mario Zucchelli, en la Antártida, en donde se registrará un nivel de ocultación del Sol de hasta un 72 %.

¿Dónde ver el eclipse solar de hoy, domingo 21 de septiembre?

Si bien el eclipse solar parcial no podrá ser visto en diferentes países, sí se registrará el evento en una transmisión online para que los aficionados lo puedan disfrutar desde la comodidad de su casa. El sitio especializado en temas astronómicos Time and Date seguirá el minuto a minuto del eclipse solar parcial en YouTube y podrás verlo a continuación.

¿Cómo puedo observar el Sol con seguridad en un eclipse solar?

Los métodos de observación indirecta son siempre los adecuados para mirar nuestra estrella más cercana, el Sol. El uso de un proyector estenopeico creará una imagen del Sol en cualquier superficie donde se pueda ver la secuencia de un eclipse solar. Además, si quieres verlo de manera directa, la NASA recuerda que lo más adecuado para mirar directamente al Sol durante estos eventos es utilizar anteojos para la observación solar.