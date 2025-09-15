El eclipse solar más largo del siglo: ¿cuándo será, su duración y en dónde se podrá verlo?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los amantes de los eventos astronómicos aguardan con mucha expectativa un momento histórico en el calendario espacial. Y es que la NASA confirmó que en 2027 se producirá un eclipse solar total que registrará la mayor duración del siglo XXI y uno de los más largos en la historia. ¿Cuál será su fecha y en qué países se podrá verlo? Conoce los detalles a continuación.

¿Qué es un eclipse solar?

Según la NASA, un eclipse solar es un fenómeno que se produce cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra de manera parcial o total. En este caso, el satélite proyecta una sombra sobre la Tierra que bloquea por minutos la luz del Sol en ciertas zonas, en un espectáculo visual sobre el cielo.

¿Cuándo será el eclipse solar más largo del siglo y de cuánto será su duración?

La NASA indicó que este eclipse solar total ocurrirá el próximo 2 de agosto del 2027 y registrará una duración máxima de 6 minutos y 23 segundos, con lo cual se convertirá en el más largo del siglo XXI. El precedente del eclipse con mayor extensión en el siglo actual se remontaba al 8 de abril de 2024, el cual registró 4 minutos y 28 segundos y pudo ser avistado en Norteamérica.

¿En qué países se verá el eclipse solar más largo del siglo?

Dicho eclipse solar tendrá un recorrido extenso en diferentes continentes, como adelantó la NASA. Su trayectoria iniciará desde el océano Atlántico, pasando por el norte de África y el Oriente Medio, y terminando en el océano Índico. Su epicentro será en la ciudad de Luxor, en Egipto. A continuación, la lista de países en los que se visualizará:

Marruecos

España

Argelia

Libia

Egipto

Arabia Saudí

Yemen

Somalia

Sin duda, será una gran oportunidad que atraerá la atención de seguidores de los eventos astronómicos que se movilizarán a uno de estos países para apreciar en su esplendor este eclipse solar más largo del siglo.

¿Cuándo ocurrirá el eclipse más largo de la historia?

Cabe recordar que la NASA también tiene fijada la fecha del eclipse más largo de la historia, el cual ocurrirá el 16 de julio de 2188 y contará con una duración de hasta 7 minutos y 29 segundos, siendo un hito dentro de estos fenómenos. Países como Colombia, Venezuela y Guyana estarán dentro del espectro de su visualización.