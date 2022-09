Los objetos voladores fueron registrados en video y se encuentran en análisis por parte de la Marina. | Fuente: Foto de Gianluca Carenza en Unsplash

La Mariana de Estados Unidos ha aceptado mantener varios videos de objetos voladores no identificados (ovnis) en su poder.

El ente gubernamental menciona que estos videos de fenómenos aéreos no identificados (UAP), como prefiere llamarlos, fueron captados por miembros de su organización, pero no se harán públicos.

Los ovnis de la Marina

En Estados Unidos, los ciudadanos pueden solicitar a las entidades publicar información relevante gracias a la Ley de Libertad de Información (FOIA).

Bajo este modelo, The Black Vault, una organización que busca documentos oficiales de ovnis en el país, solicitó la liberación de dichos videos.

El documento fue enviado en abril de 2020, un día después de la publicación de tres videos desclasificados en las que se observan luces y dispositivos voladores no identificados por parte de la misma Marina.

Dos años después de la petición, la Marina respondió que existen más videos que los desclasificados, pero no pueden ser publicados por un motivo especial: seguridad.

“La divulgación de esta información dañaría la seguridad nacional, ya que puede proporcionar a los adversarios información valiosa sobre las operaciones, vulnerabilidades y/o capacidades del Departamento de Defensa/Marina. Ninguna parte de los videos se puede segregar para su publicación. La Marina pudo desclasificar los tres videos de UAP publicados en abril de 2020 solo porque se habían filtrado previamente a los medios y ya habían sido discutidos ampliamente en el dominio público”, se lee.

Mejor UAP que ovnis

Desde dicho momento en 2020, el gobierno estadounidense se ha vuelto más abierto a estas discusiones, incluso celebrando su primer pleno en el parlamento sobre ello.

Eso sí, se denomina UAP debido a que las creencias implican que los objetos voladores pueden ser de procedencia de países rivales o proyectos secretos de distintas nacionalidades. Con dicho término, se trata de alejar la mística extraterrestre en su origen.

El año pasado, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) publicó un informe preliminar que cubre 143 avistamientos de UAP que datan de 2004. “La cantidad limitada de informes de alta calidad sobre fenómenos aéreos no identificados (UAP) dificulta nuestra capacidad para sacar conclusiones firmes. sobre la naturaleza o la intención de la UAP”, concluyó el informe no clasificado, que muchos denunciaron como una tontería después de que los funcionarios de inteligencia admitieran que no sabían cuál era la gran mayoría de los fenómenos.

