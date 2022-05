El Subcomité C3 de Inteligencia de la Cámara celebró su primera audiencia sobre ovnis en 50 años | Fuente: AFP

El Subcomité de Contraterrorismo, Contrainteligencia y Contraproliferación de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, también conocido como C3, celebró una audiencia abierta sobre fenómenos aéreos no identificados (UAP), nombre con el que se conoce a los avistamientos de ovnis, seguida de una sesión informativa cerrada y clasificada.

Desde el principio, los miembros del comité destacaron que el gobierno estaba decidido a abrir una nueva hoja de investigación y transparencia. “Durante demasiado tiempo, el estigma asociado con las UAP se ha interpuesto en el camino de un buen análisis de inteligencia. Los pilotos evitaron informar o se rieron cuando lo hicieron”, dijo el presidente del subcomité, el representante Andre Carson, en sus comentarios de apertura.

“Los funcionarios [del Departamento de Defensa] relegaron el tema a la trastienda o lo barrieron debajo de la alfombra completamente temerosos de su escéptica comunidad de seguridad nacional. Hoy, lo sabemos mejor. Los UAP no tienen explicación, es cierto, pero son reales”, también mencionó.

Casos sin explicación

Los funcionarios del Pentágono fueron claros sobre cuánto aún no saben, debido principalmente a los desafíos de recopilar datos de alta calidad. Scott W. Bray, subdirector de inteligencia naval, mostró un video previamente clasificado de un objeto esférico reflectante que apareció como un fugaz punto de luz que pasó zumbando junto a un avión de combate militar.

“¿Qué estamos observando?” preguntó el representante Adam Schiff, quien dirige el Comité de Inteligencia, mientras un miembro del personal del Pentágono intentaba sin éxito detener el video en el momento preciso.

“Lo que ven aquí es un avión que está operando en un campo de entrenamiento de la Marina de los EE. UU. que ha observado un objeto esférico en esa área”, dijo Bray. “Y mientras pasan volando y toman un video, se ve un poco reflexivo en este video, y rápidamente pasa por la cabina del avión”.

“¿Y es este uno de los fenómenos que no podemos explicar?” preguntó Schiff.

“No tengo una explicación de qué es este objeto específico”, dijo Bray.

En otro video, filmado a través de lentes de visión nocturna, se iluminaron triángulos verdes que se movían por el aire, que luego las autoridades determinaron que eran drones.

El año pasado, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) publicó un informe preliminar que cubre 143 avistamientos de UAP que datan de 2004. “La cantidad limitada de informes de alta calidad sobre fenómenos aéreos no identificados (UAP) dificulta nuestra capacidad para sacar conclusiones firmes. sobre la naturaleza o la intención de la UAP”, concluyó el informe no clasificado, que muchos denunciaron como una tontería después de que los funcionarios de inteligencia admitieran que no sabían cuál era la gran mayoría de los fenómenos.

