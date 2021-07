Elon Musk afirma que el servicio Starlink estará disponible a nivel mundial en agosto. | Fuente: Flickr

El servicio de Internet satelital ultrarrápido de Starlink estará disponible en todo el mundo a partir de agosto, exceptuando el polo norte y sur, dijo el empresario multimillonario Elon Musk durante una conferencia en el Mobile World Congress 2021 virtual.

Actualmente, los satélites de Starlink están entregando Internet de banda ancha a unos 12 países, "y cada mes se agregan más", dijo Musk. Starlink cuenta con una flota de 1 800 satélites en órbita baja lanzados por la empresa espacial SpaceX.

Elon Musk añade que ya cuentan con más de 69 000 clientes activos y que el servicio crece rápidamente. Aunque eso no le es suficiente para cubrir los gastos, ya que SpaceX necesitaría una inversión de US$ 30 mil millones para no irse a la bancarrota.

Paquete con antena parabólica de Starlink que cuesta US$ 499. | Fuente: Flickr

Starlink mundial



"Realmente se trata de llegar a las partes del mundo que son las más difíciles de alcanzar, las más difíciles de alcanzar", dijo Elon Musk. "Es realmente un buen complemento para la fibra y el 5G".

Musk dijo que Starlink está destinado al 5% de las personas en el mundo sin acceso a Internet, pero la mayoría de las personas en lugares rurales no podrían pagar el costo de un Internet satelital. El servicio de Starlink cuesta US$ 99 al mes, además del equipo de ante parabólica que cuesta US$ 499.

Según los analistas, si Starlink desea alcanzar una estabilidad debería asociarse con empresas de telecomunicaciones.

