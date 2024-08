Fueron al espacio en una misión de 8 días… podrían quedarse hasta 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los astronautas estadounidenses Butch Wilmore y Sunita Williams, que despegaron el 5 de junio en una misión de prueba a la Estación Espacial Internacional (EEI) a bordo de la nave Starliner de Boeing, se enfrentan a la posibilidad de permanecer en el espacio hasta 2025.

Originalmente, se esperaba que la misión durara solo ocho días. Sin embargo, durante la aproximación a la EEI, la Starliner experimentó problemas, incluyendo fugas en su sistema de propulsión y el apagado de algunos de sus propulsores. Aunque lograron llegar a salvo a la estación, es posible que necesiten un medio de transporte alternativo para regresar a la Tierra si la Starliner no se considera segura.

NASA y las opciones de regreso de los astronautas

La NASA está considerando varias opciones para el retorno de los astronautas:

1️⃣ La opción principal es que regresen en la Starliner. Sin embargo, se están realizando pruebas intensivas para descubrir las causas de los fallos en los propulsores y las fugas de helio detectadas durante la misión.

Starliner de Boeing, en medio de la controversia.Fuente: NASA

2️⃣ Una alternativa es que los astronautas se unan a una misión de SpaceX Crew Dragon programada para septiembre y regresen con esa misión en febrero de 2025. Esto significaría que pasarían más de ocho meses en la EEI en lugar de los ocho días previstos inicialmente.

👀 Si se usa la Crew Dragon, la Starliner regresaría a la Tierra sin tripulación, bajo control por computadora. Esto sería un golpe para Boeing, que ha intentado durante años competir con SpaceX y su más experimentada Crew Dragon.

¿Cómo se integran la vida en la Estación Espacial Internacional?

A pesar de los retrasos, Wilmore y Williams se han integrado bien en la vida diaria y los trabajos de la Expedición 71 de la EEI. Ambos tienen experiencia previa en la estación, por lo que adaptarse y colaborar con los otros siete tripulantes no les ha supuesto ningún problema.

En una rueda de prensa reciente, Williams declaró: "Lo estamos pasando muy bien en la ISS. Para nosotros la sensación es como volver a casa. No nos quejamos por estar unas cuantas semanas extra". Wilmore, ex piloto de caza, ha estado en el espacio dos veces antes, mientras que Williams, ex piloto de helicóptero de la Marina, está en su tercera estancia en la EEI.

La NASA todavía no tomó una decisión

Los funcionarios de la NASA han indicado que podría llevar una semana o más tomar una decisión final sobre el regreso de los astronautas. Aunque pasarán mucho más tiempo en el espacio de lo planeado inicialmente, otros han pasado períodos mucho más largos, como el ruso Valeri Polyakov, que pasó 437 días en la estación espacial Mir en la década de 1990.