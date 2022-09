Imagen realizada el pasado 10 de mayo por el rover 'Perseverance' de la NASA en Marte. | Fuente: AFP

El astronauta de la NASA, Stanley Love, no se muestra entusiasmado con los planes de Elon Musk de colonizar Marte.

"¿Creo que es posible? Sí", dijo Love a The US Sun. "¿Creo que sería agradable? No".

En contra de Musk

De acuerdo con el veterano astronauta, su pesimismo con los planes de colonización se basan en una experiencia en la Antártida, donde vivía en una pequeña tienda de campaña con colegas.

"Se llevaron un montón de basura y nos trajeron tres manzanitas con gusanos del tamaño de una pelota de ping pong de Nueva Zelanda", recordó. "Éramos ocho y repartimos cuidadosamente esas manzanas para que todos obtuvieran exactamente tres octavos de una pequeña manzana con y fue la mejor manzana que comiste".

Colonizar nuestro planeta vecino, según su razonamiento, sería aún más difícil para las personas que se propusieron hacerlo, probablemente más allá de lo que los exploradores hayan soportado anteriormente.

"Pasará mucho tiempo antes de que Marte sea capaz de producir incluso una pequeña manzana con gusanos del tamaño de una pelota de ping pong", dijo Love.

Una misión más que difícil

Elon Musk quiere que para la próxima década las personas empiecen a llegar a Marte.

Sin embargo, también ha sido claro en señalar que las primeras sufrirán incluso la muerte para allanar dicho camino.

"Marte no es un picnic", agregó Love. "No creo que a la gente le vaya a gustar".

Musk quiere crear colonias en el Planeta Rojo, a donde transportará humanos y carga a través de su cohete Starship. La NASA y científicos de todo el mundo ya están trabajando en formas de convertir el CO2 de la atmósfera en oxígeno respirable.

