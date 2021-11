México espera lanzar pronto sus prototipos al espacio. | Fuente: Unsplash

La conquista del espacio es el futuro para muchos países y México no quiere quedarse fuera de esta carrera espacial. La agencia espacial nacional ya está buscando ir a la Luna y espera lanzar tecnología para la extracción de recursos.

“Yo diría que en unos 10 años ya podríamos tener asentamientos humanos en la Luna: con algunas personas trabajando y haciendo experimentos. Si lo que queremos es tener ciudades, aunque sea una pequeña de unos 50,000 habitantes yo diría que el reto es enorme y tal vez en unos 50 años podría suceder eso”, explica Carlos Roberto de Jesús Duarte Muñoz, coordinador general de Formación de Capital Humano en la Agencia Espacial Mexicana (AEM) a Forbes.

Por lo mismo, la agencia está desarrollando un proyecto piloto de desarrollo de tecnologías avanzadas para recopilar, procesar y utilizar recursos espaciales que hagan sostenibles las misiones en la Luna. Para ello, se está uniendo con Airbus y Dereum Labs.

¿Qué planea México?

Cada empresa estará trabajando en algunos puntos en específico.

“Se trata de aprovechar los recursos que hay en la Luna para propiciar la eventual colonización de la Luna y desarrollar asentamientos humanos, evitar llevar recursos necesarios para desarrollar las actividades y propiciar la vida humana desde la tierra. El proyecto comenzará con el desarrollo de un sistema que se dedique a aprovechar recursos lunares como el regolito lunar para apoyar los asentimientos lunares puros, de manera que se tenga una infraestructura sustentable”, señaló Duarte Muñoz.

“Para colonizar la Luna se necesita lo que estamos empezando a hacer: explotar los recursos lunares para sostener las actividades de los humanos en la Tierra, como encontrar aire, oxígeno, generar combustible, cultivar alimentos, desarrollar material de combustión porque una colonización de la Luna no podría depender tanto de la Tierra”, consideró Víctor de la Vela, Head of Latin America en Airbus Defence and Space.

El coordinator de la AEM finalizó señalando que el proyecto piloto de la agencia, Airbus y Dereum, durará tres años para afinar los detalles tecnológicos, posteriormente, comenzarán a hacer las pruebas para crear un ecosistema en México y así llevarlo a dicho espacio lunar.

