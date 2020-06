La fotografía oficial del astronauta junto a sus mascotas. | Fuente: NASA

En medio de las protestas sociales de Estados Unidos, muchos personajes afrodescendientes están contando cómo el racismo los ha perjudicado durante su vida. El último de ellos ha sido Leland Melvin, un astronauta de la NASA que ha estado dos veces en el espacio.

A través de una entrevista con The Planetary Society, Melvin, afroamericano, relató cómo un encuentro con un policía casi termina en una tragedia.

Según comenta, durante la noche de graduación de su secundaria, un policía estatal lo detuvo cuando estaba con su novia en su auto. El oficial quería obligar a la joven a que lo “denuncie por violación para que vaya a la cárcel”. Sin motivo alguno, solo por ser afroamericano.

Por fortuna, su novia no mintió, por lo que no fue arrestado. "Pienso en cómo tú y yo no estaríamos teniendo esta conversación en este momento porque habría estado en el sistema penitenciario", le dijo Melvin a Nye. "Una vez que entras en ese sistema, es muy difícil salir".

La carrera de Melvin florecería más tarde. Después de trabajar como ingeniero en el Centro de Investigación Langley de la NASA, Melvin solicitó y eventualmente se convirtió en astronauta. Voló dos misiones de transbordador a la Estación Espacial Internacional, más recientemente en 2009.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.