"No estábamos atrapados": astronautas hablan por primera vez sobre su estancia de 286 días en el espacio

Lo que debía ser una misión corta de apenas una semana se convirtió en una estadía de 286 días en el espacio. Los astronautas Sunita Williams y Butch Wilmore, que viajaron a la Estación Espacial Internacional (EEI) a bordo de la cápsula Starliner de Boeing, hablaron sobre su experiencia tras su regreso a la Tierra el pasado 18 de marzo.

En su primera conferencia de prensa tras regresar a la Tierra, este lunes en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, Williams y Wilmore ofrecieron detalles sobre los problemas de la nave y la incertidumbre que vivieron en la misión que casi no termina.

Un viaje con demasiados imprevistos

Williams y Wilmore despegaron el 5 de junio de 2024 en el vuelo de la cápsula Starliner, con la intención de pasar solo unos días en la EEI antes de regresar a casa. Sin embargo, fallos en los propulsores de la nave impidieron su retorno según lo previsto. Esto llevó a que algunos los consideraran abandonados en el espacio, pero ambos aseguraron que disfrutaron su estancia prolongada y que nunca se sintieron en esa situación.

“En ciertos aspectos estábamos estancados, en ciertos aspectos tal vez estábamos varados, pero según cómo lo plantearon, que nos dejaron y olvidaron en órbita, no estábamos ni cerca de nada de eso en absoluto. Bueno, no pudimos volver a casa como lo habíamos planeado. Pero, en general, no estábamos atrapados", indicó Williams.

“El plan se desvió bastante de lo que habíamos planeado, pero como estamos en vuelos espaciales tripulados, nos preparamos para cualquier contingencia”, señaló Wilmore. Lejos de señalar culpables, enfatizó que el éxito de futuras misiones depende de aprender de los errores y de mantener la confianza entre todas las partes involucradas.

Durante su estadía, ambos astronautas participaron en experimentos científicos, colaboraron en caminatas espaciales y contribuyeron con tareas de mantenimiento. Sin embargo, el verdadero reto no fue el tiempo en el espacio, sino el impacto en sus familias. “Quería abrazar a mi marido y abrazar a mis perros”, confesó Williams.

Más allá de la odisea técnica, la misión también estuvo envuelta en un debate político. Figuras como Elon Musk y el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culparon a Joe Biden de dejar abandonados a dos astronautas en el espacio.

Sin embargo, Wilmore desestimó esas especulaciones. “No pensé en esas cosas. Estábamos ocupados. Centrados en nuestra misión”, afirmó. Su colega Nick Hague, quien también regresó en la misma cápsula, reforzó esta idea: “Cuando operamos en el espacio, no se percibe la política. Todo está centrado estrictamente en la misión”.

El futuro de Starliner en la incertidumbre

El desenlace de esta misión ha dejado muchas dudas sobre el futuro de la cápsula Starliner. La NASA y Boeing han anunciado que realizarán más pruebas antes de volver a enviar una tripulación a bordo de la nave. De hecho, aún no está claro si el próximo vuelo será tripulado o si primero se realizarán más misiones autónomas.

A pesar de los problemas, Wilmore confía en que el programa Starliner seguirá adelante. "Vamos a corregir los problemas que encontramos. Lo vamos a solucionar. Lo vamos a hacer funcionar. Boeing está totalmente comprometido. La NASA está totalmente comprometida. Y con eso, me subiría sin pensarlo dos veces", afirmó.

Por su parte, Williams no se quedó atrás y manifestó: Sí, lo haría [...] La nave espacial es realmente capaz. Hay un par de cosas que necesitan ser corregidas... y se está trabajando activamente en ello, pero es una nave espacial excelente".

Ahora, con los pies en la Tierra, Williams y Wilmore se preparan para reunirse con los ingenieros de Boeing y la NASA para analizar las mejoras necesarias en Starliner. Mientras tanto, la agencia espacial aún no ha decidido si la cápsula volverá a volar con tripulación. Lo que es seguro es que estos astronautas han demostrado que la paciencia y la resiliencia son esenciales cuando se trata de la exploración espacial.

