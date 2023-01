El Centro de Vuelo Espacial Goddard de la agencia estadounidense publicó una secuencia de una hora en donde se condensan 133 días de la vida en el Sol. | Fuente: NASA

La NASA vuelve a mostrar las maravillas del astro principal de nuestro sistema solar usando la técnica del time lapse. El Centro de Vuelo Espacial Goddard de la agencia estadounidense publicó una secuencia de una hora en donde se condensan 133 días de la vida en el Sol. Características de esta gran estrella como la formación de bucles de plasma son las principales protagonistas del video.

A través del canal oficial de NASA Goddard en YouTube, se publicó esta secuencia time lapse formada gracias a imágenes obtenidas con la ayuda del Observatorio de Dinámica Solar (SDO). Esta última es una nave espacial lanzada en 2010 como parte primordial del programa Living With a Star (LWS) de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio.

Si bien la misión principal del programa duró unos cinco años, la NASA señala que el SDO permanecerá activo hasta 2030 y podrá brindar soporte a otras iniciativas.

133 días en el Sol

Respecto a las imágenes que conforman el video publicado por NASA Goddard, la agencia compartió que éstas fueron capturadas con 108 segundos de diferencia en la longitud de onda ultravioleta extrema en comparación con el Experimento de Variabilidad Ultravioleta Extrema (EVE) de SDO. Por otra parte, el Observatorio se ubica en una órbita geosíncrona a 22 mil kilómetros sobre la Tierra y el Sol gira cada 27 días, lo cual genera que la apariencia de la superficie del astro esté en constante cambio.

Según lo que mencionan los investigadores de la agencia espacial estadounidense, el Observatorio de Dinámica Solar registra una cantidad abrumadora de información con aproximadamente unas 70 mil imágenes. Esto representa un total de hasta 1,5 TB de datos para elaborar la secuencia.

Un time lapse revelador

Como se puede apreciar en el video, el SDO es una fuente de datos con una capacidad impresionante debido a que su objetivo es comprender al Sol lo mejor posible para que los científicos puedan entender y predecir el clima espacial que puede resultar grave para el estado de los satélites, las redes eléctricas y otros dispositivos. El Observatorio juega un rol importante en esta iniciativa.

Además, el SDO no está totalmente abandonado en el estudio del gran astro. Otros dispositivos como el Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) de la ESA estudian al Sol desde que fueron lanzados allá por 1995. Por otra parte, en 2018, la NASA envió al espacio a la sonda solar Parker, que no tardó en convertirse en el objeto creado por el hombre más cercano a la superficie solar. Finalmente, la agencia europea regresó a la carga con su Solar Orbiter, nave que capturará las imágenes más cercanas del Sol y también analizará sus regiones polares.

Una imagen capturada del Sol por el SDO de NASA Goddard. | Fuente: NASA Goddard/SDO

