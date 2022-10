Un peluche de Snoopy irá a bordo de la nave Orion de Artemis I, la misión de la NASA que pretende regresar la humanidad a la Luna. | Fuente: NASA

La NASA y su elusiva misión Artemis I, la cual tiene como objetivo regresar a la humanidad a la Luna, siguen teniendo complicaciones que retrasan cada vez más el tan ansiado despegue. Curiosamente, a bordo de la cápsula Orion que carga el cohete Space Launch System y que será la nave que orbitará el satélite terrestre, va un Snoopy en miniatura con un traje espacial de la agencia.

Esto no es mera casualidad y no se trata de una excentricidad de los astronautas que forman parte del programa ya que este pequeño peluche del ícono de los dibujos animados de los 50 se enviará al espacio con una clara intención. Si bien los creadores de Snoopy iniciaron una colaboración con la NASA aproximadamente una década después de la creación de la agencia, este no es el único motivo por el que forma parte de tan importante hazaña.

La NASA enviará a Snoopy al espacio

En un video publicado por la agencia espacial el pasado martes, se reveló el motivo por el que Snoopy viajará a bordo de la nave Orion cuando esta orbite alrededor de la Luna y regrese a la Tierra unas seis semanas después de su lanzamiento. Según lo que indica, este peluche actuará como un indicador de gravedad cero en el vuelo inaugural del SLS que supuestamente se llevaría a cabo el próximo mes.

Todos los cohetes que lleven una cápsula de tripulación cuentan con un indicador de gravedad cero y normalmente es un peluche o juguete de un astronauta que forma parte de la misión. Esto se realiza para saber cuándo se pierde la gravedad tras abandonar la atmósfera terrestre.

Si bien Artemis I no será una misión tripulada, se instalarán cámaras en el interior de la cápsula Orion para que los ingenieros de vuelo de la NASA vean el preciso instante en que Snoopy comienza a flotar, momento en el que la nave se liberará de la atracción gravitatoria de la Tierra.

Melissa Menta, vicepresidenta senior de Peanuts Worldwide, indicó que su equipo "quería ir a por todas" con el próximo viaje espacial de Snoopy, por lo que lo vistió con un traje espacial con un complejo diseño hecho con el material utilizado en los trajes de los astronautas reales de la NASA.

Snoopy, un ícono asociado a la NASA

Snoopy ya tiene una amplia historia con la NASA. El primer vuelo del entrañable personaje con la agencia espacial se produjo en 1990, cuando formó viajó a bordo del transbordador Columbia durante la misión STS-32. Además, la relación entre ambos se remonta a unos 50 años atrás, a la época del programa Apolo.

Es en esta última época en la que se crea el premio “Snoopy de Plata” de la NASA y, hasta la fecha, es concedido a los astronautas, empleados y contratistas de la agencia para celebrar los logros relacionados con el éxito de las misiones y la seguridad de los vuelos humanos. La educación es uno de los principales motivos por el que la colaboración continúa ya que se busca que el personaje inspire a los niños a aprender más sobre los esfuerzos de la agencia y a interesarse por la ciencia e ingeniería.

Snoopy ha colaborado con la NASA desde la década de los 60 y es un ícono asociado a la exploración espacial. | Fuente: NASA

