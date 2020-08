Captura de uno de los tres videos desclasificados por el Pentágono a inicios de año. | Fuente: US Navy

El Pentágono, luego de la publicación oficial de tres videos de ovnis al mundo, ha decido formar un nuevo grupo de trabajo para la investigación de estos fenómenos aéreos sin explicación.

De acuerdo con CNN, dos funcionarios del Departamento de Defensa han confirmado esta información y han señalado a David Norquist, el subsecretario de la institución, como supervisor del grupo que se dé a conocer en estos días.

Como se recuerda, hace algunas semanas The New York Times mencionó que la Oficina de Inteligencia Naval iba a hacer públicos nuevos hallazgos en cuanto a estos extraños encuentros de sus pilotos militares con vehículos no identificados.

Los esfuerzos anteriores para investigar lo que el Pentágono denomina fenómenos aéreos no identificados fueron dirigidos por la Armada de Estados Unidos, ya que muchos de los encuentros documentados involucraron a sus aviones.

Por el momento, el Pentágono no ha hecho ninguna declaración al respecto.

En abril de este año, fueron tres los videos publicados por la Marina al respecto. Las imágenes causaron temor en el mundo, pero siempre fueron nombrados por la institución como vehículos militares no identificados, evitando darle la etiqueta de “extraterrestres”.

Para Harry Reid, un ex senador, es "extremadamente importante que se libere información sobre el descubrimiento de materiales o naves físicas recuperadas" más allá si son de origen fuera del planeta o no.

